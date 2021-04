Uma nova máquina fotográfica instantânea acabada de chegar às lojas (a Instax Mini 40), aquele que foi considerado um dos melhores vinhos de 2020 (o Maria do Carmo Tinto 2015) ou as peças de joalharia portuguesa que podem ser gravadas e ficar para sempre como uma recordação personalizada (Mesh Jewellery) — ideias não nos faltam para assinalar o Dia da Mãe, data celebrada já no dia 2 de maio, como manda a tradição.

Para que esteja à altura, fizemos uma lista tão eclética quanto as próprias matriarcas, em que predominam as marcas e os criativos nacionais e se fazem cumprir os caprichos femininos: moda, joias, beleza, bem-estar, diversão, entre outros. E sem esquecer os diferentes orçamentos — temos 33 sugestões de presentes para o Dia da Mãe, dos sete aos 390 euros. Espreite-as na fotogaleria.