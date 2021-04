Não há construtor que se possa dar ao luxo de não ter versões electrificadas, de forma a baixar o nível médio de emissões de dióxido de carbono (CO 2 ) da gama. A Maserati revelou recentemente o Ghibli Hybrid com uma mecânica mild hybrid, para reduzir ligeiramente o consumo e as emissões de CO 2 , o que o irá favorecer em preço. Agora monta a mesma mecânica no Levante, o seu SUV topo de gama que ganha uma versão mais competitiva.

Por dentro, o Levante está mais refinado e usufrui de mais equipamento 6 fotos

A alma do Levante Hybrid é o motor 2.0 sobrealimentado com quatro cilindros, ajudado por uma solução mild hybrid a 48V, que fornece 330 cv e 450 Nm de binário logo a partir das 2250 rpm. A potência é mais que suficiente para atingir os 100 km/h em 6,0 segundos e uma velocidade máxima de 240 km/h, tudo com um consumo médio de 10,2 l/100 km em WLTP, a que correspondem 231 g de CO 2 /km.

As saídas de ar nos guarda-lamas surgem pintadas de azul na versão Hybrid 9 fotos

Com esta nova mecânica, o Levante Hybrid perde apenas 20 cv e 50 Nm para a versão até aqui mais em conta, equipada com o mais calmo dos 3.0 V6 com 350 cv e 500 Nm. Contudo, o V6 a gasolina, que é mais pesado, reivindica a mesma rapidez (6 segundos de 0-100 km/h) e 251 km/h, com um consumo de 12,5 litros e 285 g de CO 2 .

Além da nova mecânica mild hybrid, o Levante surge ainda renovado com algumas melhorias estéticas, com destaque para a grelha e faróis LED, com as três saídas de ar laterais junto às rodas anteriores a surgirem agora em tons de azul.

À semelhança dos modelos mais recentes da Maserati, o Levante Hybrid usufrui igualmente de maior conectividade e do equipamento mais recente de entretenimento, de segurança e ajuda à condução, além do sistema Alexa da Amazon e do Google Assist.

A produção do novo Levante Hybrid arrancará no mercado europeu em meados de Junho.