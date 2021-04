Artigo em atualização

Alber Elbaz, um dos símbolos da moda parisiense, morreu no último sábado, aos 59 anos, num hospital de Paris. A notícia foi confirmada pela Compagnie Financière Richemont, grupo de bens de luxo com o qual o criador tinha lançado a sua primeira marca própria, a AZ Factory, em janeiro de 2021, durante a Semana da Alta-costura de Paris.

O criador de origem marroquina ficou conhecido pelo rejuvenescimento da marca francesa Lanvin, da qual foi diretor criativo entre 2001 e 2015. Seguiu-se um hiato de cerca de cinco anos, durante o qual o designer quase não se expôs publicamente. Elbaz morreu no último sábado, após ter estado três semanas internado devido à Covis-19.

“Não perdi apenas um colega, mas um querido amigo”, disse o fundador e presidente da Richemont, Johann Rupert, num comunicado emitido, citado pela WWD, no seguimento da morte de Elbaz. “O Alber tinha uma merecida reputação de uma das figuras mais brilhantes e queridas da indústria. Fui sempre fui levado pela sua inteligência, sensibilidade, generosidade e criatividade acima da média”.

“Foi um grande privilégio estar com Alber no seu último trabalho, enquanto se esforçava para realizar seu sonho de ‘moda inteligente e inclusiva’. Foi esta sua visão da moda que fez com que as mulheres se sentissem bonitas e confortáveis, ​​ao combinar o artesanato tradicional com a tecnologia”, adicionou.

Alber Elbaz nasceu em Marrocos, mais precisamente em Casablanca, mas cresceu em Israel, na cidade de Holon. Prestou serviço militar na forças israelitas e estudou mais tarde na Shenkar College of Engineering and Design, em Tel Aviv. A moda era já um talento conhecido — Alber terá desenhado os primeiros vestidos com apenas sete anos –, por isso, foi encorajado pela mãe a partir para Nova Iorque, em meados dos anos 80, para perseguir uma carreira na indústria.

Foi aí que que trabalhou, durante sete anos, como assistente do designer Geoffrey Beene, depois de uma breve passagem por uma marca de vestidos de noiva.