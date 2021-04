Artigo em atualização

A 93ª edição dos Óscares vai ficar para a história, não propriamente pelos melhores motivos. A passadeira vermelha, que em tempos julgámos intocável, divide-se este ano entre um grupo seleto de convidados que a irá, efetivamente, pisar e o extenso rol de estrelas com participação garantida a partir de casa. Nada de novo aqui — é assim que as principais galas da indústria têm gerido as suas vedetas.

Acompanhamos as chegadas ao Dolby Theatre, em Los Angeles, mas também os visuais revelados no aconchego do lar, através das redes sociais. Veja tudo na fotogaleria.