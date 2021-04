De acordo com a segunda fase do inquérito serológico nacional realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), 15,5% da população residente em Portugal, com idades compreendidas entre 1 e 80 anos, desenvolveu anticorpos contra o novo coronavírus — 13,5% da prevalência foi conferida por infeção. Os dados foram recolhidos entre fevereiro e março e o INSA pede “cautela” na interpretação dos resultados em relação à vacinação.

Os resultados são significativamente diferentes daqueles divulgados aquando do primeiro inquérito serológico nacional, realizado entre maio e julho de 2020, numa altura em que apenas 2,9% da população residente em Portugal tinha desenvolvido os respetivos anticorpos. Já então Ana Paula Rodrigues, coordenadora do estudo, falou sobre a percentagem de população que tem de ficar imune ao vírus para se conseguir imunidade de grupo, garantido que “há vários modelos matemáticos que apontam que é preciso que 40 a 67-70% da população fique imune”.

Os resultados preliminares da segunda fase do inquérito mostram agora que as regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Alentejo foram aquelas onde se observou uma maior seroprevalência — isto é, proporção de pessoas com anticorpos contra o novo coronavírus. Olhando para a distribuição geográfica, a seroprevalência mais elevada destaca-se na população adulta em idade ativa e a mais baixa diz respeito ao grupo entre os 70 e os 79 anos. A seroprevalência estimada para pessoas abaixo dos 20 anos não é inferior à da população adulta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ainda esta segunda-feira, o Jornal de Notícias dá conta de apenas um caso de reinfeção confirmado e documentado em Portugal nos últimos 14 meses de pandemia, tal como confirmou João Paulo Gomes do INSA.

Considerando o grupo de indivíduos vacinados, a proporção de pessoas com anticorpos específicos contra SARS-CoV-2 foi de 74,9%, valor que aumentou para 98,5% quando consideradas apenas as pessoas vacinadas com duas doses há pelo menos 7 dias. Na nota enviada à comunicação social, refere-se que estas estimativas devem ser interpretadas com cautela dado “o reduzido número de pessoas vacinadas no ISN COVID-19”, embora corroborem “o efeito esperado de aumento da imunidade populacional contra SARS-CoV-2 à medida que o programa de vacinação for sendo implementado”.

O objetivo do Governo é alcançar a imunidade de grupo no final do verão, quando 70% da população adulta estiver vacinada contra a Covid-19. De acordo com os dados mais recentes das autoridades de saúde, já foram vacinadas 2.900.151 pessoas em Portugal, das quais 786.452 com as duas doses.

A segunda fase do inquérito serológico nacional teve em conta uma amostra de 8.463 pessoas residentes em Portugal, recrutadas entre 2 de fevereiro e 31 de março de 2021 — o trabalho de campo decorreu durante nove semanas e envolveu 350 pontos de colheita. O relatório completo será publicado durante a primeira quinzena de maio.