Numa altura de restrições gerais à circulação, sobretudo entre países, está em fase de desenvolvimento uma nova modalidade turística decorrente da própria pandemia. A agência de viagens norueguesa World Advisor está a organizar viagens a Moscovo que garantem a toma da vacina Sputnik V contra a Covid-19. Há diferentes “packs” de viagens, a preços variáveis.

Desde 1.599 euros, o cliente terá a oportunidade de fazer duas viagens de quatro dias a Moscovo, para tomar as duas doses da vacina — que requer um intervalo de 21 dias entre as injeções. Já a partir de 2.599 euros, a viagem é de 23 dias e inclui estadia num resort de luxo, com a administração do fármaco a decorrer no início e no fim da viagem, segundo a EuroNews.

Não há ainda, no entanto, aprovação oficial do governo russo para que os turistas viagem para a toma da vacina. A fronteira russa está fechada à maioria dos países neste momento, e os clientes precisariam sempre de uma autorização de acesso ao país, pelo que a posição oficial do governo será sempre determinante.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já tinha transmitido a importância da imunização dos cidadãos russos, que são neste momento a “absoluta prioridade”. Mas a EuroNews refere que o lançamento de um programa de turismo de vacinação com a Sputnik V não está descartado, podendo mesmo ser uma possibilidade no mês de julho. “A vinda de turistas para a toma da vacina é algo a considerar”, disse Peskov, citado pela Deutsche Welle.

Na conta oficial de Twitter da vacina russa foi publicada uma fotografia com a legenda “Vacinação da Sputnik V na Rússia! Quem está a bordo?”, deixando em aberto essa possibilidade.