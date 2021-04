A artista portuguesa Lourdes Castro foi esta segunda-feira condecorada com a medalha de mérito cultural, que tinha sido anunciada em dezembro pela ministra da Cultura, Graça Fonseca.

“A condecoração foi entregue esta tarde numa cerimónia reservada que teve lugar na residência da artista, na Madeira”, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Cultura.

A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, entregou hoje a Medalha de Mérito Cultural a Lourdes Castro, artista portuguesa titular de um espaço insubstituível na história da arte mundial. pic.twitter.com/XDmS1LamKj — Cultura PT (@cultura_pt) April 26, 2021

O anúncio da atribuição da medalha de mérito cultural tinha sido feito em dezembro, no dia em que Lourdes Castro completou 90 anos, mas só agora foi entregue à artista plástica por Graça Fonseca.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Lourdes Castro ocupa “um espaço insubstituível na história da arte mundial” e a condecoração é “um mais que justo reconhecimento, não só pelo seu talento e criatividade, mas também pela influência que exerce junto dos seus contemporâneos”, justifica o ministério.

Nascida no Funchal a 9 de dezembro de 1930, Lourdes Castro desenvolve a sua obra desde finais da década de 1950, com um percurso artístico multifacetado, de experimentação conceptual e técnica, em vários suportes. Destaca-se a participação na criação da revista KWY, em conjunto com René Bértholo e outros artistas, e a colaboração com Manuel Zimbro. A série O grande herbário de sombras (1972) é uma das obras de referência de Lourdes Castro.

Em 2000, recebeu o Grande Prémio EDP Arte e, em 2004, foi reconhecida com o Prémio Celpa/Vieira da Silva Artes Plásticas Consagração. Com Francisco Castro Rodrigues foi distinguida, na edição de 2010, dos prémios da Secção Portuguesa da Associação Internacional de Críticos de Arte.

Em 2015, a artista recebeu, na Capela do Rato, em Lisboa, o Prémio Árvore da Vida – Padre Manuel Antunes, atribuído pela Igreja Católica para realçar uma figura com percurso de humanismo e experiência cristã.