Boletim DGS: não há mortes a registar. É a 2.ª vez desde o início da pandemia

O R(t) está nos 0,99 (1 no continente) e a incidência nacional subiu ligeiramente para 70,4 casos de infeção por cada 100 mil habitantes — 67,3 no continente. Ainda assim, o país mantém-se na zona verde da matriz de risco. Segundo a atualização anterior, a 23 de abril, o R(t) estava nos 0,98 (0,99 no continente).