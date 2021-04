Em setembro de 2020, quando as vacinas contra a Covid-19 ainda não tinham começado a ser administradas, dois veterinários chilenos inocularam mais de 175 pessoas com um um fármaco que protege os cães de um outro tipo de coronavírus. Sete meses depois, o caso vem agora a público porque os responsáveis ainda não pagaram as multas a que foram condenados.

Baseando-se num relatório falso que dava conta de tratamentos bem sucedidos com a “vacina óctupla” em humanos, um veterinário da cidade de Calama, no norte do Chile, tomou a substância e começou a administrá-la no seu consultório, avança o jornal espanhol El Mundo.

De acordo com a Secretaria de Saúde da região de Antofagasta, a prática acabou por ser replicada por outra veterinária, que terá inoculado ilegalmente pelo menos mais 75 pessoas com o fármaco. A situação foi descoberta em setembro de 2020, quando numa inspeção, os funcionários da clínica veterinária afirmaram que não estariam a usar máscara porque já estavam imunizados contra a Covid-19.

Em tribunal, a veterinária afirmou que o seu objetivo nunca foi prejudicar ninguém, colocando-se à disposição para que lhe sejam feitos testes que possam comprovar a eficácia da vacina canina.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o jornal chileno La Tercera, a investigação levada a cabo pelas autoridades locais de saúde indica que a maioria das pessoas a quem foi administrado o fármaco terá mesmo tomado as duas doses.

Na sequência dos casos de vacinação com fármacos destinados a animais, o Colégio Veterinário Chileno veio explicar os perigos de vacinar humanos com estas substâncias, afirmando que os tipos de coronavírus que infetam cães e pessoas são muito diferentes. De acordo com os especialistas, o vírus canino causa um quadro gastrointestinal agudo nos animais e não contagia humanos.

Os dois casos foram agora descobertos, no seguimento de uma denúncia feita pelas autoridades de saúde ao Ministério Público chileno. Os veterinários ainda não terão pago as multas que lhes foram impostas na sequência da administração ilegal da vacina.

Os factos ocorreram quando as vacinas contra a Covid-19 ainda não tinham chegado ao Chile, onde a campanha de vacinação começou a 24 de dezembro, com a imunização dos profissionais de saúde. Até ao momento, 7,7 milhões de pessoas já terão recebido pelo menos a primeira dose.