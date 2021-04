Com o Bayern Munique, dificilmente um rumor não se torna realidade. As notícias que começam a circular sobre o clube alemão, seja sobre a entrada ou saída de um treinador ou a entrada ou saída de um jogador, são normalmente verdade. E, ao que parece, o próximo capítulo da equipa técnica dos bávaros não escapa a essa regra: de acordo com a imprensa do país, Julian Nagelsmann já pediu ao RB Leipzig para rescindir contrato e vai substituir Hansi Flick, que deve rumar à seleção alemã, no final da temporada.

Julian Nagelsmann has agreed to join Bayern Munich as coach next season, reports @cfbayern ???? pic.twitter.com/BaONoUExao — B/R Football (@brfootball) April 26, 2021

De acordo com a kicker, o treinador de 33 anos foi formalmente abordado pelo Bayern Munique e já iniciou as negociações para rescindir o contrato que o liga ao RB Leipzig — e que, em condições normais, duraria até 2023. A notícia acrescenta ainda que o clube que faz parte do universo Red Bull exige cerca de 25 milhões de euros pela transferência do técnico, ainda que informações anteriores garantissem que o Bayern teria de pagar 30 milhões por Nagelsmann. De uma forma ou de outra, é praticamente certo que o alemão se vai tornar o treinador mais caro de sempre, ultrapassando os 15 milhões que o Chelsea pagou ao FC Porto por André Villas-Boas em 2011/12.

A kicker adianta ainda que as negociações estão a avançar depressa e que a ida de Julian Nagelsmann para o Bayern pode ficar fechada ainda antes de o RB Leipzig disputar a meia-final da Taça da Alemanha, na próxima sexta-feira, contra o Werder Bremen. A confirmar-se, torna-se também praticamente certo que Hansi Flick será o sucessor de Joachim Löw na seleção alemã, já que o atual selecionador vai deixar o cargo depois da participação no Campeonato da Europa.

Julian Nagelsmann tem 33 anos e está desde 2019 no RB Leipzig, clube onde tem dado nas vistas não só na Bundesliga — onde está atualmente no segundo lugar, a sete pontos do Bayern — como também na Liga dos Campeões, onde na época passada chegou às meias-finais, sendo eliminado pelo PSG. Antes, orientou o Hoffenheim entre 2016 e 2019, cargo que assumiu com apenas 28 anos, tornando-se o treinador mais novo da história da liga alemã. Apelidado de “mini Mourinho”, Nagelsmann era também um dos favoritos do Tottenham para suceder precisamente ao treinador português e chegou a estar no radar do Benfica no verão passado, quando Jorge Jesus era já a prioridade dos encarnados mas ainda não estava garantido.