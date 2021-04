O Comando Territorial da GNR da Guarda está a utilizar as novas tecnologias e as redes sociais para sensibilizar a população para a prevenção de incêndios rurais e para a gestão de combustíveis, foi esta segunda-feira anunciado.

A GNR realizou esta segunda-feira de manhã, na freguesia de Videmonte, no concelho da Guarda, uma ação de sensibilização porta a porta, no âmbito da Campanha Floresta Segura, com utilização de diversos conteúdos digitais que foram desenvolvidos por alunos do Instituto Politécnico da Guarda (IPG).

O capitão Óscar Capelo, chefe da Secção de Proteção da Natureza e Ambiente do Comando Territorial da GNR da Guarda, disse à agência Lusa que este ano foi criada uma parceria entre a instituição e o IPG “com o intuito de produzir conteúdos para uma campanha de comunicação com o objetivo de sensibilizar [a população] para a prevenção de incêndios rurais”.

No âmbito da iniciativa, alguns alunos do curso de Comunicação Multimédia da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do IPG produziram “cinco curtas metragens, três spots de rádio e centenas de conteúdos online (cartazes)”, que estão a ser utilizados pela GNR e pelas várias entidades envolvidas na defesa da floresta contra incêndios.

Segundo Óscar Capelo, este ano, devido à pandemia, foi mais difícil para a GNR fazer ações presenciais e de contacto direto com as pessoas, daí que, em colaboração com o IPG, tenha sido elaborada a campanha de comunicação assente em conteúdos digitais.

Foi uma forma de desconstruir o texto da lei em conteúdos audiovisuais e, junto das pessoas, com a utilização de tablets, passamos os vídeos, que são curtos, com dois minutos, com o resumo daquilo que elas têm que fazer para a autoproteção”, explicou.

No âmbito da campanha, elementos do Comando Territorial da GNR da Guarda pertencentes ao policiamento comunitário e ao serviço de Proteção da Natureza e Ambiente estão no terreno a mostrar os “pequenos vídeos com as ações” que os cidadãos devem realizar, no âmbito da Campanha Floresta Segura, e a esclarecer eventuais dúvidas. Os conteúdos da campanha, que, segundo Óscar Capelo, “são fáceis” de percecionar pelos destinatários, também estão disponíveis nas redes sociais.

O responsável considera que a sensibilização da população para os cuidados a ter com o uso do fogo e com a necessidade e os critérios da gestão de combustíveis (que deve ser realizada até 15 de maio) “é importante, porque a grande maioria das ocorrências [de incêndios florestais] resulta de atitudes negligentes”. Na manhã desta segunda-feira, na freguesia de Videmonte, no concelho da Guarda, a GNR contactou com 15 pessoas.