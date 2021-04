José Lourenço, ex-presidente da distrital do Chega no Porto, vai ser suspenso do partido por 90 dias devido às declarações captadas em vídeo durante a organização da manifestação contra a ilegalização do Chega, onde ofende e ameaça. A decisão foi tomada pela comissão de ética que vai propor a expulsão ao Conselho de Jurisdição.

O militante do Chega era uma das pessoas mais influentes da máquina do Chega e chegou a ser um dos homens fortes de André Ventura. Em janeiro, apresentou a demissão do cargo de líder da distrital alegando “motivos de ordem pessoal” e garantiu que a saída nada teve a ver com o resultado eleitoral nas Presidenciais. José Lourenço subiu no aparelho do partido a pulso e foi por várias vezes acusado de ameaçar e coagir os seus adversários internos.

Ex-simpatizante do CDS, amigo de Fernando Madureira, líder da claque dos Super Dragões, e conhecido pelas suas ligações a César Do Paço, milionário, ex-consul de Portugal e depois de Cabo Verde em Palm Cost, nos Estados Unidos, e protagonista de várias reportagens assinadas pela revista Visão e depois pela SIC, foi responsável pela maior mobilização de apoiantes do Chega durante a campanha presidencial, num drive-in em Leça da Palmeira.

A suspensão de José Lourenço surge no âmbito da diretiva 3/2020, que foi aprovada na II Convenção Nacional do Chega, e que levou a várias críticas. O objetivo desta é travar, segundo esclareceu o coordenador da comissão de ética ao Observador na altura da sua criação, “ofensas, difamações ou insultos gratuitos entre os membros do partido”. André Ventura disse mesmo que o esta diretiva surgiu para controlar a “desorganização e o caos”.

Esta não é a primeira vez que a diretiva 3/2020 é colocada em prática. Rui Roque, o militante que apresentou uma moção sobre a remoção dos ovários na II Convenção Nacional do Chega, já foi suspenso do partido por ordem da direção nacional, por considerar ter existido um “ato ilícito”. E logo após a aprovação da chamada “lei da rolha” foi suspenso o militante do Chega Bento Marçal Mestre que era presidente da Mesa de Setúbal.

Em março, e já depois de constituída a comissão de ética, o partido partilhou no site várias notas informativas onde dava conta da suspensão de 10 militantes entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021.