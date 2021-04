A ministra da Indústria, Comércio e Turismo de Espanha, Reyes Maroto, recebeu esta segunda-feira uma navalha com manchas vermelhas. Reyes Maroto é a quarta personalidade espanhola a receber ameaças em menos de uma semana. Na quinta-feira o ministro do Interior (também PSOE, como Reyes Maroto), a diretora-geral da Guarda Civil e ainda Pablo Iglesias receberam cartas anónimas com ameaças e balas.

A investigação ao incidente desta segunda-feira já foi aberta, avança a Reuters, e procura ainda apurar se se trata de tinta na navalha ou se são efetivamente manchas de sangue.

A navalha foi enviada dentro de um envelope almofadado, escondida entre dois CDs, daí que não tenha sido possível identificar a sua presença quando o correio passou através das máquinas de raio-x existentes no ministério, escreve o El País.

Segundo os primeiros indícios recolhidos pelas autoridades espanholas, as ameaças têm origem em diferentes autores. As cartas com balas recebidas na quinta-feira foram deixadas num marco dos correios enquanto o envelope que Reyes Maroto recebeu esta segunda-feira foi expedido por correio, em datas diferentes: os envelopes foram deixados no marco a 19 de abril (chegaram entre 21 e 22 de abril aos destinatários) e o envelope para Reyes Maroto foi enviado na quarta-feira, dia 21 de abril, antes de terem sido recebidos os envelopes com as balas.

Além das diferenças no modo de envio escolhido também o facto de o envelope almofadado enviado a Reyes Maroto ter o nome do destinatário manuscrito também é um traço diferenciador. O autor das cartas que Grande-Marlaska, Gámez e Iglesias receberam tentou dificultar a tarefa a quem procura identificá-lo, não deixando qualquer palavra manuscrita, detalha o El País. O envelope para Reyes Maroto foi enviado a partir do balcão dos correios em El Escorial, às 13h24 de quarta-feira, com um custo de 2,50 euros, já que foi enviada como “correio normal”.

Reyes Maroto (PSOE), que é candidata a vice-presidente da comunidade de Madrid, nas eleições de 4 de maio, já reagiu no Twitter ao ataque: “As ameaças e a violência nunca alcançarão a voz da democracia. A liberdade prevalecerá”.

Las amenazas y la violencia nunca acallarán la voz de la democracia. La libertad prevalecerá. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo en un día que refuerza mi voluntad de trabajar por un futuro mejor. — Reyes Maroto (@MarotoReyes) April 26, 2021

Além da investigação que já está a decorrer os ministérios espanhóis já confirmaram que estão a proceder a uma “análise da segurança” atualmente em vigor. Não se trata, para já, de reforçar a segurança, mas de analisar se o nível e medidas atuais de segurança são as adequadas depois das quatro situações de ameaça em menos de uma semana.