A noite dos Óscares teve um grande vencedor: o filme “Nomadland – Sobreviver na América” arrebatou boa parte das principais categorias desta edição dos prémios de cinema, nomeadamente Melhor Filme, Melhor Atriz — pela interpretação de Frances McDormand — e Melhor Realização.

A cineasta Chloé Zhao fez história nos Óscares ao tornar-se a segunda mulher a vencer a categoria dedicada a “Melhor Realização” em 93 edições. É a primeira asiática e a primeira realizador nascida fora dos Estados Unidos da América (nasceu em Pequim) a conseguir o prémio, que fora ganho por uma mulher pela primeira vez em 2010 (Kathryn Bigelow, com “Estado da Guerra”.

Anthony Hopkins, por sua vez, venceu “Melhor Ator” pelo papel em “O Pai”. Esta foi a segunda estatueta atribuída ao ator galês de 83 anos, depois do papel de protagonista em “O Silêncio dos Inocentes” que lhe valeu um prémio há 19 anos, em 1992.

O favoritismo de “Nomadland – Sobreviver na América” naquela que foi a primeira edição dos Óscares desde o aparecimento da pandemia da Covid-19 começou a aumentar ao longo dos últimos meses — em especial depois de vencer a prestigiada categoria de Melhor Filme Dramático nos Globos de Ouro, vistos como uma espécie de antecâmara dos Óscares.

Na categoria Melhor Filme, “Nomadland – Sobreviver na América” concorria com “O Pai”, de Florian Zeller, “Judas e o Messias Negro”, de Shaka King, “Mank”, de David Fincher, “Minari”, de Lee Isaac Chung, “Uma Miúda com Potencial”, de Emerald Fennell, “O Som do Metal”, de Darius Marder e “Os 7 de Chicago”, de Aaron Sorkin.

O filme “Mank”, de David Fincher, partiu para a cerimónia dos Óscares deste domingo — madrugada de segunda-feira em Portugal — como a longa-metragem mais nomeada, com dez nomeações. Acabou por conquistar apenas duas categorias técnicas: Melhor Fotografia e Melhor Design de Produção. Já “Minari”, um dos filmes que recebeu mais elogios da crítica especializada, estava nomeado para seis categorias mas venceu apenas uma, a de Melhor Atriz Secundária (graças à interpretação de Yuh-Jung Youn).

A lista de vencedores e derrotados da 93.ª cerimónia dos Óscares:

Melhor Filme

“O Pai”

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland — Sobreviver na América”

“Uma Miúda com Potencial”

“Sound of Metal”

“Os 7 de Chicago”

Melhor Atriz

Viola Davis, “Ma Rainey: A Mãe do Blues”

Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”

Vanessa Kirby, “Pieces of a Woman”

Frances McDormand, “Nomadland — Sobreviver na América”

Carey Mulligan, “Uma Miúda com Potencial”

Melhor Ator

Riz Ahmed, “Sound of Metal”

Chadwick Boseman, “Ma Rainey: A Mãe do Blues”

Anthony Hopkins, “O Pai”

Gary Oldman, “Mank”

Steven Yeun, “Minari”

Melhor Atriz Secundária

Maria Bakalova, “Borat, o Filme Seguinte…”

Glenn Close, “Lamento de uma América em Ruínas”

Olivia Colman, “O Pai”

Amanda Seyfried, “Mank”

Yuh-Jung Youn, “Minari”

Melhor Ator Secundário

Sacha Baron Cohen, “Os 7 de Chicago”

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Leslie Odom Jr., “One Night in Miami…”

Paul Raci, “Sound of Metal”

Lakeith Stanfield, “Judas and the Black Messiah”

Melhor Realização

Thomas Vinterberg, “Mais uma Rodada”

David Fincker, “Mank”

Lee Isaac Chung, “Minari”

Chloé Zhao, “Nomadland — Sobreviver na América”

Emerald Fennell, “Uma Miúda com Potencial”

Melhor Filme de Animação

“Bora Lá”

“Para Além da Lua”

“A Ovelha Choné, o Filme: A Quinta Contra-Ataca”

“Soul — Uma Aventura com Alma”

“Wolfwalkers”

Melhor Curta de Animação

“Burrow”

“Genius Loci”

“If Anything Happens I Love You”

“Opera”

“Yes-People”

Melhor Documentário

“Collective”

“Crip Camp: Uma Revolução na Inclusão”

“The Mole Agent”

“A Sabedoria do Polvo”

“Time”

Melhor Curta Documental

“Collette”

“A Concerto is a Conversation”

“Do Not Split”

“Hunger Ward”

“A Love Song for Latasha”

Melhor Curta-Metragem

“Feeling Through”

“The Letter Rom”

“The Present”

“Two Distant Strangers”

“White Eye”

Melhor Filme Internacional

“Mais uma Rodada” (Dinamarca)

“Better Days” (Hong Kong)

“Collective” (Roménia)

“The Man Who Sold His Skin” (Tunísia)

“Quo Vadis, Aida?” (Bósnia e Herzegovina)

Melhor Guarda Roupa

“Emma”

“Ma Rainey: A Mãe do Blues”

“Mank”

“Mulan”

“Pinocchio”

Melhor Banda Sonora

“Da 5 Bloods” (Terence Blanchard)

“Mank” (Trent Reznor e Atticus Rossa)

“Minari” (Emile Mosseri)

“Notícias do Mundo” (James Newton Howard)

“Soul — Uma Aventura com Alma” (Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste)

Melhor Canção

“Fight for You” (H.E.R., Dernst Emile II e Tiara Thomas), “Judas and the Black Messiah”

“Hear my Voice” (Daniel Pemberton e Celeste Waite), “Os 7 de Chicago”

“Husavik” (Savan Kotecha, Fat Max Gsus e Rickard Göransson), “Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”

“Io Sì (Seen)” (Diane Warren e Laura Pausini), “The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)”

“Speak Now” (Leslie Odom Jr. e Sadam Ashworth), “One Night in Miami…”

Melhor Argumento Original

“Judas and the Black Messiah”

“Minari”

“Uma Miúda com Potencial” (Emerald Fennell)

“Sound of Metal”

“Os 7 de Chicago”

Melhor Argumento Adaptado

“Borat, o Filme Seguinte…”

“O Pai”

“Nomadland — Sobreviver na América”

“One Night in Miami…”

“O Tigre Branco”

Melhor Caracterização

“Emma”

“Lamento de uma América em Ruínas”

“Ma Rainey: A Mãe do Blues”

“Mank”

“Pinocchio”

Melhor Fotografia

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“Notícias do Mundo”

“Nomadland — Sobreviver na América”

“Os 7 de Chicago”

Melhor Montagem

“O Pai”

“Nomadland — Sobreviver na América”

“Uma Miúda com Potencial”

“Sound of Metal”

“Os 7 de Chicago”

Melhor Som

“Greyhound”

“Mank”

“Notícias do Mundo”

“Soul — Uma Aventura com Alma”

“Sound of Metal”

Melhor Design de Produção

“O Pai”

“Ma Rainey: A Mãe do Blues”

“Mank”

“Notícias do Mundo”

“Tenet”

Melhores Efeitos Especiais

“Love and Monsters”

“The Midnight Sky”

“Mulan”

“The One and Only Ivan”

“Tenet”