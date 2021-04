Os resultados são claros. Necessita apenas de cinco a sete sessões de depilação permanente para ter uma vida sem pelos. Agora é a altura ideal para fazê-lo, se pretende chegar ao verão já com os resultados finais e, simplesmente, desfrutar do calor. A DepilConcept, uma marca portuguesa com mais de 14 anos de experiência em depilação permanente, aposta em tecnologia de ponta, profissionais especializados e acessibilidade de preços ao mesmo tempo que promove a sustentabilidade ambiental.

Se o seu objetivo é não se preocupar com pelos durante o verão, levando de férias bandas de cera depilatórias ou lâminas, ou contribuir para a pegada ambiental através das bandas gastas somente numa sessão (em média são gastas 12 a 15 bandas de cera em cada depilação!), já que estas não são recicláveis, a depilação permanente é ideal para si. A depilação permanente evita irritações e pelos encravados, bem como constante manutenção, deixando a pele mais lisa e macia. Com este método, consegue-se a eliminação do pelo, passando, na maioria dos casos, a ser necessária apenas uma sessão de manutenção esporádica anual, o que representa uma grande poupança a longo prazo.

As pernas, virilhas e axilas são as zonas mais requisitadas para depilação permanente. No entanto, há um total de 25 zonas disponíveis para remoção de pelos a laser na DepilConcept, que podem ir do buço às costas, passando pelos braços ou peito.

Mais segurança e o melhor acompanhamento

A segurança da depilação permanente pode ser uma questão para algumas pessoas mais renitentes em experimentar algo diferente do habitual. Para ter confiança é fundamental, antes de tudo, escolher um local com as melhores tecnologias e os técnicos mais habilitados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

14 anos a depilar portugueses de norte a sul ↓ Mostrar ↑ Esconder A DepilConcept é uma marca portuguesa com mais de 14 anos de experiência em depilação permanente. Faz parte do GrupoConcept, que integra duas marcas especialistas em clínicas de estética, saúde e bem-estar: a DepilConcept, com 55 clínicas em todo o país, e a BodyConcept, com 45 clínicas de norte a sul. Tecnologia de ponta e técnicos especializados são o grande fator diferenciador da empresa, que aposta num atendimento de qualidade com os tratamentos mais inovadores disponíveis no mercado. Ao longo dos anos, já foram mais de 250 mil os clientes que confiaram na DepilConcept, que mantém a missão de contribuir para o bem-estar e autoestima de cada vez mais pessoas.

Na vanguarda tecnológica, a DepilConcept tem o sistema mais avançado do mercado: o laser díodo. Este laser é eficaz em diferentes fotótipos de pele, permitindo uma maior penetração da luz monocromática direta, o que torna o tratamento eficaz, seguro e evita manchas na epiderme. Mas também por incorporar um sistema de refrigeração que protege a pele e assegura grande conforto durante o tratamento. A calibração dos equipamentos permite que os níveis de energia sejam seguros para cada tipo de pele, das mais claras às mais escuras, atingindo a raiz do pelo sem afetar a pele em redor, o que torna este procedimento extremamente seguro.

Todas as clínicas contam com uma equipa de profissionais que passam por uma formação de grupo especializada, criada especificamente pelo GrupoConcept, sendo adequada aos métodos, equipamentos e produtos utilizados.

No contexto atual, é especialmente importante garantir o cumprimento das regras de higiene e desinfeção tanto do local, como do procedimento. Na DepilConcept, além de um plano de tratamentos personalizado, cada cliente tem um kit único e intransmissível que inclui lâmina, óculos de proteção e creme regenerador, o que também evita o constante desperdício destes materiais. Esta é a única marca de depilação no mercado com um Certificado de Garantia que assegura a qualidade dos serviços disponibilizados aos clientes, salvaguardando também que, em casos de exceção, se os resultados obtidos ficarem aquém dos resultados desejados, os clientes poderão ter acesso a tratamentos adicionais por um valor simbólico.

Como funciona na prática?

No mês anterior ao início do tratamento não deve fazer depilação com cera ou pinça nas zonas a depilar. Na véspera, pode cortar os pelos com lâmina para que fiquem no comprimento mínimo e o laser chegue de forma mais eficaz à raiz. A sessão em si é rápida e praticamente indolor. O cliente coloca uns óculos de proteção para os olhos e a técnica ajusta o equipamento de acordo com a cor, espessura e localização do pelo a ser removido, bem como o tom da pele. O laser é atraído pela melanina do pelo e conduz a sua radiação até ao bolbo capilar, que é destruído.

No pós-tratamento, é importante assegurar a regeneração da pele com a aplicação de um gel regenerador calmante. Hidratar muito a pele, evitar cosméticos com álcool ou perfume e aplicar protetor solar são outros cuidados a ter, já que a pele fica mais fotossensibilizada. A necessidade de evitar a exposição solar é uma das razões pelas quais se torna mais prático fazer a depilação permanente nos meses de outono e inverno.

Entre as sessões, os pelos atingidos pelo laser vão cair naturalmente, mas podem nascer alguns que ainda não estivessem à superfície no dia da sessão e que vão ser eliminados na sessão seguinte. Se for o caso, pode depilá-los com lâmina. Vai ver resultados muito rapidamente, tanto no retardamento do crescimento dos pelos, como na qualidade pois vão ficando mais finos.