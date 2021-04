A atravessar um período de evidente quebra de vendas no mercado português, que liderou anos a fio, a Renault enceta uma nova estratégia para atrair clientes, propondo-lhes modelos mais bem equipados por valores equivalentes à chamada versão de entrada – a mais barata. A proposta surge sob a designação “Limited”, sinónimo aqui de uma relação equipamento/preço tão competitiva que chega a ser a de entrada de gama para modelos como o Mégane e do Grand Scénic.

Todas as versões “Limited” são facilmente identificadas por pormenores distintivos, como o badge nas soleiras das portas e na carroçaria, as jantes em liga leve de 16 polegadas específicas e os estofos que, no caso do Zoe, são em tecido reciclado enquanto o volante é forrado a pele sintética. Mas o que verdadeiramente cativa nesta versão do popular eléctrico francês é a extensa lista de equipamento, que inclui ar condicionado automático, sistema multimédia Easy Link de 7 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, com Bluetooth e entradas USB e jack. Além disso, o Zoe Limited exibe retrovisores exteriores em preto brilhante e conta com uma série de funcionalidades que facilitam a vida do condutor, desde o sistema de ajuda ao estacionamento traseiro, passando pela comutação automática das luzes de estrada/cruzamento ou o reconhecimento dos sinais de trânsito, a que se juntam ainda o alerta de transposição involuntária de faixa e sistema de assistência na transposição involuntária das faixa. Com este novo nível de equipamento, o segundo mais completo na gama do Zoe, os preços arrancam nos 34.640€ do R110 (108 cv/80 kW), que anuncia 300 km de autonomia entre recargas.

Renault Clio Limited 10 fotos

O Clio Limited usufrui de todo o equipamento da correspondente edição do Zoe, mas acrescenta-lhe ainda itens como o sistema de travagem de emergência activa com detecção de peões e ciclistas. Entre nós é proposto por 20.200€, preço do TCe 90, que quando equipado com transmissão automática de variação contínua (CVT) exige mais 1600€. O Clio Limited está igualmente disponível com a motorização que combina Gás de Petróleo Liquefeito (GPL) e gasolina – TCe 100 Bi-Fuel (21.100€) -, sendo que posteriormente será introduzido também o Blue dCi 100, cujo preço está já fixado em 25.200€.

Renault Mégane Limited 13 fotos

Quanto ao Mégane e ao Grand Scénic, que passam a ter no Limited a sua versão mais barata, proposta respectivamente por valores a partir de 24.050€ (mais 1150€ na carrinha Sport Tourer) e 33.500€, além de contemplarem os elementos diferenciadores desta versão e o equipamento de segurança reforçado, incluem de série itens como faróis Full LED Pure Vision, vidros escurecidos atrás e retrovisores negros rebatíveis electricamente, no caso do Mégane, enquanto o Grand Scénic Limited se destaca pelas jantes de 20 polegadas e a pintura da carroçaria a dois tons. Isto no exterior, porque no interior o destaque vai para o ecrã digital TFT de 7 polegadas, o sistema multimédia R-LINK 2, com ecrã táctil de 7 polegadas e navegação, bem como a gaveta Easy Life refrigerada e o sistema One-Touch, que permite rebater automaticamente as costas dos bancos ao simples premir de um botão.

Renault Grand Scénic Limited 8 fotos