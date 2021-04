Só Chiquinho é que soube afastar a má memória da tempestade (a crónica do Benfica-Santa Clara)

Quando a retrospetiva da temporada 2020/21 for feita, será um daqueles momentos que não poderá faltar. A 3 de janeiro, logo nos primeiros dias do novo ano, o Benfica tinha uma sempre complexa deslocação aos Açores, para defrontar o Santa Clara. A chuva intensa que se fez sentir nas horas anteriores ao apito inicial deixou o relvado do Estádio de São Miguel totalmente impraticável e o jogo foi interrompido depois de uma tentativa de cerca de cinco minutos, completamente em vão, em que a bola não rolou, em que os jogadores não conseguiam ver além de dois ou três metros e em que Jorge Jesus pediu insistentemente que a partida não prosseguisse. No dia seguinte, as duas equipas voltaram a tentar — desta feita, com sucesso.

Ora, em janeiro e à segunda tentativa, o Benfica não foi além de um empate nos Açores. E esse jogo acabou por marcar o início da fase negativa que empurrou os encarnados para longe da liderança: depois da igualdade contra o Santa Clara, a equipa de Jesus venceu o Tondela e seguiu para uma série de três empates (FC Porto, Nacional e V. Guimarães) e uma derrota (Sporting). Foi um mês inteiro sem vitórias no Campeonato, de 8 de janeiro a 8 de fevereiro, que só terminou com um resultado positivo conquistado na Luz contra o Famalicão. O dilúvio de São Miguel, que pôs fim a um ciclo de quatro vitórias seguidas que o Benfica trazia nessa altura, abriu a porta ao pesadelo encarnado.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Santa Clara, 2-1 29.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa) Benfica: Helton Leite, Lucas Veríssimo, Otamendi, Vertonghen, Diogo Gonçalves (Gilberto, 81′), Grimaldo, Weigl, Pizzi (Darwin, 68′), Rafa (Pedrinho, 81′), Everton (Chiquinho, 58′), Seferovic (Waldschmidt, 81′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Vlachodimos, Morato, Cervi, Gonçalo Ramos Treinador: Jorge Jesus Santa Clara: Marco, Rafael Ramos (Jean Patric, 86′), João Afonso, Vilanueva, Mansur, Morita, Anderson Carvalho (Ukra, 86′), Lincoln (Nené, 86′), Carlos Júnior, Crysan (Rui Costa, 77′), Allano (Costinha, 77′) Suplentes não utilizados: Rodolfo, Cristian González, Sagna, Rúben Oliveira Treinador: Daniel Ramos Golos: Carlos Júnior (ag, 26′), Anderson Carvalho (62′), Chiquinho (73′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Weigl (90′), a Otamendi (90+2′)

Ora, é claro que esse mês sem vitórias na Liga não pode ser afastado do surto de Covid-19 que afetou a equipa nesse período — e que, segundo o treinador, retirou ao Benfica praticamente todas as possibilidades de lutar pelo título. “Tenho a certeza, mas não quero falar mais sobre isso. Já foi em janeiro. Estávamos a discutir o título, mas era se não tivesse acontecido. No futebol, não há muitos ‘ses’. Isto é como acaba, não é como começa. Neste momento, o Sporting tem vantagem sobre os dois rivais. O resultado contra o Gil Vicente tirou-nos alguma esperança de podermos chegar o mais perto possível do primeiro lugar. Não tenho dúvidas nenhumas sobre porque é que o Benfica perdeu estes pontos todos”, disse Jorge Jesus na antecâmara do novo confronto com o Santa Clara, desta feita na Luz mas novamente num dia de muita chuva em Lisboa, ainda que a meteorologia tenha dado tréguas nas horas anteriores ao apito inicial e durante o jogo, e com a curiosidade de ter também o mesmo árbitro de janeiro, Hélder Malheiro.

Esta segunda-feira, o Benfica tinha a oportunidade de alargar para cinco pontos a distância para o Sp. Braga, que perdeu com o Sporting durante o fim de semana, e ficar provisoriamente a três pontos do segundo lugar do FC Porto, que só defrontava o Moreirense mais tarde. Para isso, era preciso ganhar a um Santa Clara totalmente confortável na tabela, na sétima posição e ainda com uma natural ambição de chegar aos possíveis objetivos europeus. Sem Gabriel, que viu o quinto amarelo na goleada contra o Portimonense e estava castigado, Jorge Jesus voltava a contar com Weigl, que falhou a última partida para assistir ao nascimento da filha e estava de volta à titularidade. A novidade no onze encarnado era mesmo a ausência de Taarabt: o médio marroquino sofreu um problema físico e nem sequer constava da ficha de jogo, sendo substituído por Pizzi na zona do meio-campo, enquanto que Everton entrava no onze para ocupar o lugar que tinha sido do internacional português na última jornada, mais encostado ao corredor e no apoio a Seferovic. Waldschmidt e Darwin continuavam a começar no banco e mantinha-se a linha de três centrais. Do outro lado, Daniel Ramos tinha também uma ausência de peso — Fábio Cardoso, central e habitual patrão da defesa, estava castigado e era substituído por João Afonso.

????????Otamendi cumpre o jogo ???? na Liga????????:

➡77 pelo FC Porto

➡23 pelo Benfica

➡8 golos

➡Marcou na estreia, em 2010, num FC Porto x Olhanense

➡3 títulos

➡12.º ???????? com 100 + jogos na competição pic.twitter.com/GNaf8DvrYU — playmakerstats (@playmaker_PT) April 26, 2021

Numa primeira parte em que o Santa Clara se apresentou totalmente descomplexado e com o claro objetivo de conquistar pontos, o primeiro remate pertenceu a Allano, que atirou de fora de área e ao lado depois de um bom esforço de Crysan no corredor central (6′). O avançado brasileiro acabou por ser o grande destaque da equipa de Daniel Ramos até ao intervalo, desequilibrando no corredor esquerdo nas transições rápidas e demonstrando uma facilidade em atirar à baliza que o Benfica, enquanto equipa, nunca conseguiu mostrar. Allano rematou outras duas vezes, primeiro novamente ao lado e na sequência de um ressalto (10′) e depois para Helton Leite encaixar, com um pontapé cruzado e rasteiro (24′). Pelo meio, Carlos Júnior também teve uma boa ocasião para inaugurar o marcador, ao atirar para defesa do guarda-redes encarnado depois de Rafael Ramos deixar Grimaldo para trás (18′), e o Santa Clara ia provocando muitas dificuldades ao Benfica na Luz.

Os encarnados atuavam com Pizzi na zona do meio-campo, à frente do Weigl, sendo que o internacional português dava sempre primazia às combinações com Grimaldo e Rafa. Everton tombava quase sempre na esquerda mas conseguia demonstrar uma mobilidade que lhe permitia aparecer muitas vezes em terrenos interiores e perto de Seferovic, deixando a ala totalmente à responsabilidade do lateral espanhol. A equipa de Jorge Jesus ficou perto de abrir o marcador em duas ocasiões, primeiro com um remate prensado de Everton na sequência de um bom esforço de Pizzi (9′) e depois com um pontapé do próprio capitão, rasteiro e na diagonal, após uma jogada coletiva com a participação de Grimaldo e Rafa. O jogo estava vivo, dinâmico e competitivo e transparecia a ideia de que qualquer uma das equipas poderia chegar à vantagem — até que o infortúnio bateu à porta do Santa Clara.

Equipas com + autogolos a favor na Liga???????? 2020/21:

4 Moreirense

3 Santa Clara, Benfica⬆

2 Boavista, FC Porto pic.twitter.com/HnLLCg6sqN — playmakerstats (@playmaker_PT) April 26, 2021

Na insistência depois de um livre cobrado já no meio-campo adversário, Everton entrou do lado direito da grande área açoriana e conduziu a bola até à linha de fundo para depois cruzar atrasado; Carlos Júnior, numa tentativa de intercetar o lance, cabeceou ao primeiro poste e colocou a bola dentro da própria baliza, naquele que foi o primeiro autogolo do Santa Clara esta temporada e o primeiro autogolo da carreira do avançado brasileiro (26′). A equipa de Daniel Ramos perdeu ligeiramente o norte nos instantes que se seguiram ao golo e quase sofreu o segundo, numa jogada em que Seferovic falhou a baliza totalmente sozinho, na pequena área e de forma escandalosa depois de um cruzamento de Diogo Gonçalves na direita (30′). Até ao intervalo, o Santa Clara recuperou o discernimento e Carlos Júnior ainda cabeceou ao lado (32′), Morita atirou por cima (39′) e Vertonghen impediu Anderson Carvalho de se isolar no último lance da primeira parte (45+2′).

O Benfica foi para o balneário a ganhar pela margem mínima mas sem qualquer pontapé enquadrado com a baliza, para além de que o Santa Clara registou mais ataques e mais remates, tanto para defesa de Helton Leite como para fora do alvo. Os encarnados fizeram 45 minutos sofríveis, apesar das oportunidades criadas para lá do autogolo de Carlos Júnior, e ficava a ideia de que o Santa Clara tinha toda a capacidade e vontade para ir atrás do resultado na segunda parte.

???????? INTERVALO | Benfica 1-0 Santa Clara "Águias" na frente… sem qualquer enquadrado, fruto de um autogolo, e os açorianos vão mantendo os lisboetas em sentido ???? ???? Powered by @betpt#LigaNOS #SLBCDSC pic.twitter.com/vuvabQPxsN — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) April 26, 2021

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Benfica-Santa Clara:]