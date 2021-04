Por norma, as equipas do topo da classificação costumam ter melhor rendimento em casa do que fora. Até aqui, a época do Sporting está a ser atípica – depois da vitória em Braga este domingo, os leões passaram a ter mais vitórias e menos empates em mais jogos do que em Alvalade. E apesar de ter jogado com dez desde os 18′ pela expulsão de Gonçalo Inácio, o conjunto verde e branco não só igualou um recorde histórico no clube como está apenas a um encontro de igualar um registo máximo em termos de Campeonato, obtido quatro vezes.

Com o triunfo, o Sporting aumentou para 29 o número de jogos consecutivos sem derrotas no Campeonato, num total de 22 vitórias e sete empates que alcançaram aquela que era a melhor série de sempre do clube entre 1969/70 e 1970/71 quando Fernando Vaz era o treinador dos leões, que começou com uma vitória frente à CUF em Alvalade depois de um desaire por 3-0 em Coimbra, e se prolongou até à temporada seguinte, quando os leões perderam em casa com o Barreirense por 1-0 na 14.ª jornada, num total de 23 vitórias e seis empates.

⌚️Apito final: SCB 0-1 SCP ⚠️HISTÓRICO!!! O ????Sporting iguala o máximo de jogos consecutivos sem perder na ????????Liga Portuguesa (jogos corridos):

1970/71 ????????Fernando Vaz (23V, 6E)

2020/21 ????????Rúben Amorim (22V, 7E) pic.twitter.com/ek8cHCp96Q — playmakerstats (@playmaker_PT) April 25, 2021

Em paralelo, o líder da Primeira Liga ficou apenas a uma partida de igualar as melhores séries de sempre num só Campeonato: a do Benfica de Jimmy Hagan, que foi campeão em 1972/73 com 28 vitórias e dois empates, com um total de 101 golos marcados e apenas 13 consentidos; a do Benfica de John Mortimore em 1977/78, que ficou na segunda posição com os mesmos pontos do FC Porto e que somou 21 vitórias e nove empates; a do FC Porto de André Villas-Boas em 2010/11, campeão com 27 vitórias e três empates; e a do FC Porto de Vítor Pereira (que era antes adjunto) em 2012/13, campeão com mais um ponto do que o Benfica tendo 24 vitórias e seis empates.

⌚️Apito final: SCB 0-1 SCP ????Sporting está a um jogo de igualar o máximo de jogos sem perder numa temporada da ????????Liga Portuguesa:

30 ????Benfica (1972/73)

30 ????Benfica (1977/78)

30 ????FC Porto (2010/11)

30 ????FC Porto (2012/13)

29 ????Sporting (2020/21) pic.twitter.com/JGhUbyDgSM — playmakerstats (@playmaker_PT) April 25, 2021

Em aberto continua ainda mais um recorde interno, que passa pela defesa com melhor média de golos sofridos no Campeonato. Apesar dos quatro golos sofridos nos últimos cinco jogos, o Sporting mantém-se como melhor defesa da prova com 15 golos consentidos e, se sofrer apenas mais dois até ao final da competição, irá igualar o recorde de 2006/07, onde uma defesa constituída por Ricardo, Abel (esse mesmo, agora treinador do Palmeiras), Tonel, Anderson Polga e Caneira terminou a prova em segundo com 15 golos sofridos em 30 jogos.

⌚️Apito final: SCB 0-1 SCP ????????Rúben Amorim quebrou um recorde com 20 anos: com os leões a vencer três jogos consecutivos o SC Braga. Os jogos foram todos realizados em 2021 e entre os dois treinadores (vs Caravalhal):

????1 título

????3 vitórias

????4 golos

????0 sofridos pic.twitter.com/EjffgK1MWr — playmakerstats (@playmaker_PT) April 25, 2021

Pela primeira vez nos últimos 20 anos o Sporting conseguiu somar três vitórias seguidas diante do Sp. Braga (2-0 no Campeonato em Alvalade, 1-0 na final da Taça da Liga, 1-0 no Campeonato no Minho) e tem agora sete pontos de avanço sobre o FC Porto com mais um jogo. Em contraponto, e com a derrota sofrida esta noite, o conjunto de Carlos Carvalhal perdeu as hipóteses matemáticas de chegar ao título, estando ainda na luta por chegar a um dos três lugares com acesso à Champions, de forma direta ou via terceira pré-eliminatória.

⌚️Apito final: SCB 0-1 SCP ????Vitórias do ????Sporting na Liga com o máximo de tempo em inferioridade numérica:

86' V 1-3 CD Aves [F], 2019

77' V 1-3 Académica [F], 1975

76' V 0-2 Gil Vicente [F], 1996

72' V 0-1 SC Braga [F], 2021 ????

72' V 3-2 Penafiel [C], 2015 pic.twitter.com/JN53GssWc2 — playmakerstats (@playmaker_PT) April 25, 2021

Os encontros até ao final do Campeonato, que têm ainda um clássico e um dérbi pelo meio, são os seguintes: