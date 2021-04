A empresária angolana Tchizé dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, acusou esta segunda-feira o chefe de Estado, João Lourenço, de a perseguir, ao pedir informações sobre os seus bens em Portugal, à semelhança de outros angolanos.

“Quem não deve não teme, cada país pode pedir a lista de bens que quiser“, afirmou Welwitschea dos Santos, conhecida por Tchizé dos Santos, comentando as notícias de que o seu nome está numa lista de angolanos cujos bens em Portugal foram coligidos pela justiça portuguesa a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola.

“Já sabemos que o Presidente João Lourenço tem uma campanha de perseguição contra a minha pessoa“, disse, numa mensagem enviada a jornalistas, Tchizé dos Santos, que recusa qualquer favor político na construção do seu império financeiro, que tem suporte no setor dos media e bancário.

Sempre fui empreendedora, fundei dois bancos em Angola. Graças a Deus não foi com dinheiros públicos”, explicou, dizendo confiar na justiça.

“Não estou preocupada, se o Presidente João Lourenço me quiser perseguir até à ‘Cochinchina’, que persiga”, acrescentou a empresária, que está casada com um cidadão português e sustentou ter feito vários investimentos em Portugal, sem os enumerar. “Há livre iniciativa e ainda não está proibido aos empresários investir fora do país”, salientou, considerando que esta “perseguição está a sair cara” ao executivo angolano.

O nome de Tchizé dos Santos costa de uma lista entregue pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Portugal às autoridades angolanas, que se refere a uma lista de bens de cidadãos angolanos no país e que estão a ser investigados por Luanda.

Fonte ligada ao processo confirmou à agência Lusa a existência um relatório pormenorizado, com saldos bancários, imóveis e transações bolsistas.

Segundo o jornal Correio da Manhã, este relatório cumpre uma carta rogatória que a PGR entregou há um ano, que incluía uma listagem de dezenas de nomes, entre os quais a irmã de Tchizé dos Santos, Isabel dos Santos, que está a ser investigada pela justiça angolana e que tem vários bens em Portugal, incluindo participações direitas ou indiretas em empresas.

Leopoldino do Nascimento (‘Dino’), José Filomeno dos Santos — outro filho do antigo presidente —, Manuel Hélder Vieira Dias (‘Kopelipa’) ou João Maria de Sousa são outros dos nomes dessa lista.