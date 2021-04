Na noite em que Frances McDormand venceu o terceiro Óscar de Melhor Atriz, subiu ao palco e, para espanto de muitos e incompreensão de tantos outros, uivou. A atriz de 63 anos fez companhia à realizadora Chloé Zhao no momento de receber a estatueta dourada de Melhor Filme por “Nomadland” e, depois de pedir ao público que visse o filme “no maior ecrã possível”, num claro incentivo ao regresso aos cinemas, emitiu um uivo que, posteriormente, se veio a saber ser uma homenagem.

Esta foi a forma que Frances McDormand encontrou para prestar homenagem a um amigo e colega que morreu nos primeiros meses do ano — Michael Wolf Snyder, editor de som de “Nomadland”, que se suicidou em março, aos 35 anos. Synder trabalhou ainda com Chloé Zhao no filme de 2017 “The Rider”.

Some context on Frances McDormand's acceptance speech howl…

“Wolf recorded our heart beats. Our every breath. For me, he is ‘Nomadland.'” – McDormandhttps://t.co/eNsN4K6yjA — Kevin Eastwood (@Kevin_Eastwood) April 26, 2021

O corpo foi encontrado pelo pai no apartamento onde Snyder vivia em Queens, Nova Iorque, depois de vários dias incontactável. Segundo uma nota partilhada pelo pai na rede social Facebook, o editor de som sofria de uma grave depressão há vários anos. “De certeza que foi difícil para Michael ter passado a maior parte do ano passado sozinho no seu pequeno apartamento”, escreveu.

“Apesar disso, todos acreditámos que ele estava bem e, durante a maior parte do ano passado, acho que estava”, acrescentou o pai, citado pela Variety. “Ele parecia especialmente alegre e revigorado nestes últimos meses, já que conseguiu voltar a trabalhar em vários projetos de filmes diferentes. (…) Ele estava certamente entusiasmado com todos os elogios feitos a Nomadland e contou-nos muitas histórias felizes sobre o seu trabalho no filme e as pessoas incríveis com quem passou tempo.”

Num comunicado após a morte de Michael Wolf Snyder, McDormand deixou a seguinte nota: “Wolf gravou os nossos batimentos cardíacos. Cada respiração nossa. Para mim, ele é o Nomadland”.