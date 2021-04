Depois de ter anunciado a intenção de o fazer, a Comissão Europeia indicou esta segunda-feira que já iniciou mesmo uma ação legal contra a AstraZeneca por não respeitar o acordo de fornecimento de vacinas contra a Covid-19.

De acordo com o porta-voz do executivo comunitário, citado pela Reuters, “a Comissão iniciou na sexta-feira passada uma ação legal contra a AstraZeneca com base em violações do acordo de compra antecipada”, acrescentando que a medida é apoiada por todos os Estados-membros.

Segundo Stefan de Keersmaecker, a ação foi interposta porque “alguns dos termos” do contrato “não foram respeitados”, não havendo uma “estratégia credível para assegurar a entrega atempada de doses”. O porta-voz sublinha ainda que o que importa neste caso é “assegurar que há uma entrega rápida e em número suficiente de doses a que os cidadãos europeus têm direito, e que foram prometidas com base no contrato”.

Também a comissária europeia para a Saúde, avançou, numa publicação na rede social Twitter, com a confirmação de que o processo contra a AstraZeneca iria avançar. Stella Kyriakides afirmou que “cada dose da vacina conta” para salvar vidas na luta contra a Covid-19.

Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of ????????.

This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca.

Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 26, 2021