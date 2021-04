Este artigo é da responsabilidade da Compal

Beber os sumos e néctares Compal é como fazer um roteiro por Portugal, começando pelo calor e pelas praias do Algarve, passando pelo tempo cerrado na zona Oeste em Alcobaça.

A marca Compal sabe que a fruta e vegetais nacionais têm um sabor único, que nos é familiar, e é por isso que 92,5% da fruta fresca que chegou em 2020 para transformação até Almeirim – local onde se situa a fábrica de sumos e néctares Compal – foi de origem portuguesa. E assim, de um país pequeno, nascem tantos sabores, aromas, cores e texturas.

É nos pomares de Portugal que tudo começa

As vantagens de utilizar fruta e vegetais portugueses são muitas. Em primeiro lugar, o orgulho de preferir e de apoiar o que é nosso. Dos pomares espalhados pelo território nacional, há até alguns que são de inteira exclusividade Compal, nomeadamente, de pêssego da Cova da Beira, o que significa que fica garantido o escoamento total aos produtores, dando-lhes uma maior segurança.

Embora à partida possa não parecer, a proximidade aos produtores é muito importante na qualidade do produto final. Há uma relação que vai sendo estabelecida e laços que se criam. Há um apoio mútuo, com um objetivo em comum: fruta de boa qualidade, ano após ano.

Além disso, a fruta percorre menores distâncias até chegar até nós – o que é bom não só para o ambiente, uma vez que há menos poluição provocada pelo transporte, mas também porque a fruta pode ser colhida no ponto ótimo de maturação, o que a torna muito mais saborosa. E isso nota-se nos sumos e néctares.

Que frutas de origem portuguesa encontramos nos sumos e néctares?

Muitas, sem dúvida. Fique a conhecer algumas das mais emblemáticas, que quase dispensam apresentações, e que temos orgulho de chamar pelo nome:

Pera Rocha do Oeste

Sabia que é um produto DOP (Denominação de Origem Protegida)? É verdade, e por isso é uma variedade exclusivamente portuguesa. De todas as peras, esta é uma variedade muito atrativa, com uma cor, textura e sabores que não enganam. A que é usada nos sumos e néctares Compal vem maioritariamente da região do Oeste.

Laranja do Algarve

É em terras algarvias que é produzida a maior parte da laranja portuguesa. A combinação de vários fatores – muitas horas de sol, as características do solo e poucas geadas – fazem deste um fruto de cor intensa, muito doce e sumarento.

Framboesa do Algarve

O sol do Algarve faz toda a diferença no resultado final deste fruto, que, embora pequeno, é muito suculento. O sabor ligeiramente ácido dá um toque muito especial aos sumos e néctares Compal.

Figo da Piteira do Alentejo

Sabia que este fruto é apanhado à noite? E há um motivo muito forte para isso: durante a noite, os seus picos amolecem, facilitando a colheita. Os da Compal vêm de Cortiçadas de Lavre, em Montemor-o-Novo. Exótico e refrescante, não é fácil descrever o sabor do figo da piteira, que não é parecido com nenhuma outra fruta, mas garantimos que vale a pena experimentar!

Descubra todas as curiosidades sobre o figo da piteira.

Tomate do Ribatejo

Sabia que, em 1952, a Compal começou por ser uma empresa com foco na transformação de tomate português? Com o decorrer dos anos, a marca foi alargando a quantidade de frutas que utiliza nos seus néctares e sumos, contudo, o tomate continua a ser a fruta mais comprada – só em 2019, foram cerca de 11 500 toneladas. O tomate ribatejano, de origem 100% portuguesa, é o ingrediente-estrela de Compal Veggie Tomate, ideal para quem é fã de um toque de acidez natural.

Maçã de Alcobaça

A maçã de Alcobaça é uma maçã única, mas não é uma única maçã. São nove as variedades:

– Gala

– Pink

– Granny

– Jonagold

– Red Delicious

– Fuji

– Reineta

– Casanova

– Golden Delicious

E para o néctar Compal Origens Maçã de Alcobaça, são combinadas três destas variedades: Royal Gala, Golden Delicious e Reineta.

Pêssego da Cova da Beira

Sabia que foi nesta região que nasceram os primeiros pomares contratados da Compal? Situada entre a Serra da Gardunha e a Serra da Estrela, a Cova da Beira tem uma localização privilegiada, que protege as árvores dos ventos fortes que vêm do Atlântico. E isso faz toda a diferença nesta fruta, que tem uma polpa amarela muito suculenta e um sabor doce.

