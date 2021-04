Depois das várias reações à agressão do agente Pedro Pinho a um repórter de imagem da TVI na zona do parque de estacionamento do Parque Desportivo do Comendador Joaquim de Almeida Freiras, entre Federação, Liga, Sindicato dos Jornalistas e a própria Direção de Informação do canal – que deu conta de uma chamada de Pinto da Costa para o diretor da TVI, Anselmo Crespo, onde se solidarizou, condenou qualquer ato de violência e fez questão de reforçar que o agressor não tem qualquer ligação à estrutura dos dragões –, também o Sporting tomou uma posição pública sobre o que se passou no final do encontro entre Moreirense e FC Porto.

No entanto, e ao contrário dos demais, os leões foram mais longe na análise feita num comunicado colocado nas plataformas do clube, visando não só essa agressão no exterior do recinto mas também o comportamento dos azuis e brancos no final do encontro com o árbitro Hugo Miguel, num momento com ânimos mais exaltados que levou mesmo à expulsão de Sérgio Conceição, treinador principal dos dragões que viu pela quarta vez na presente temporada o cartão vermelho (à semelhança do homólogo leonino, Rúben Amorim).

“O Sporting considera de extrema gravidade os atos de violência que ocorreram ontem [segunda-feira] à noite depois do jogo entre o Moreirense e o FC Porto. A imagem do Desporto nacional sai seriamente danificada por situações desta natureza que, apesar de não serem minimamente representativas do sector em geral, ganham uma enorme dimensão quando vistas em direto pelo país e pelos altos responsáveis do FC Porto, justamente quem deve dar o exemplo precisamente contrário”, refere o comunicado do clube de Alvalade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

[Ouça aqui a análise do ex-árbitro Pedro Henriques no Sem Falta da Rádio Observador]

“É absolutamente lamentável que a frustração se transforme em condicionamento através da violência e coação dos meios de comunicação social. É verdadeiramente lastimável que o próprio árbitro precise de proteção policial perante uma equipa técnica e staff em fúria num final de um jogo. A cultura de medo, de conflito e a apologia da violência têm de ser banidas do futebol português. Os fins não podem justificar estes meios”, defende o Sporting na mesma missiva, focando neste caso os protestos com a arbitragem de Hugo Miguel.

“As responsabilidades têm de ser apuradas perante a cadeia inteira, desde quem ordena a quem executa. O Sporting acredita numa forma de estar diferente no desporto e na vida. Este não é o Desporto que queremos em Portugal”, acrescenta ainda o texto publicado pelo conjunto verde e branco no seu site oficial.