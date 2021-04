O fundador da Microsoft, Bill Gates, prevê que o mundo regresse à normalidade em finais de 2022, altura em que as vacinas serão generalizadas e o número de casos de Covid-19 reduzido. O multimilionário, que há seis anos disse que iria haver um vírus capaz de matar mais de 10 milhões de pessoas, adverte no entanto para outras pandemias futuras, lembrando os governos a necessidade de investir no setor da Saúde.

Gates falava numa entrevista no programa “Sophy Ridge On Sunday”, em que considerou também que o Reino Unido e os Estados Unidos seriam os primeiros países a controlar a pandemia, ainda neste verão de 2021, dado os números avançados na vacinação. “Creio que no princípio de 2022 se começam a distribuir vacinas para outros países para acelerar o fim da pandemia. E isso sem contar com as vacinas da Janssen e com a introdução de novos medicamento para a campanha de imunização”, disse, citado pela El Confidencial.

O empresário recomenda a todos os países que olhem para esta pandemia como uma lição a ter em conta no futuro e que leve todos os governos a investir na Saúde. “Espero que todos nos lembremos disto e estejamos conscientes que a solução é investir em Saúde. Perderam bilhões de euros que, se tivessem sido gastos em saúde, tinham servido para a pandemia não ter afetado tanto todo o mundo”, disse Gates.

"What would you like the UK government to do more of to help (in the pandemic)?" – @JayneSeckerSky @BillGates says "the quicker the UK can get its aid level back up to 0.7% the better" adding that it's of "critical importance".#Ridge https://t.co/eNhmTF4N8N pic.twitter.com/ccy3qCRrZS

— Sophy Ridge on Sunday (@RidgeOnSunday) April 25, 2021