Não é de agora que celebridades e atores norte-americanas sentem o apelo da política. Desde Donald Trump até a Ronald Reagan, os Estados Unidos têm um histórico significativo de participação política entre cidadãos que já tem um alto grau de notoriedade antes de concorrerem a cargos políticos. Matthew McConaughey e Caitlyn Jenner são apenas os últimos exemplos dessa atração sentida no mundo das artes e do espetáculo.

McConaughey surpreendeu todos com o anúncio, há semanas, da sua candidatura ao cargo de governador do Texas nas próximas eleições de 2022, na qual vai enfrentar o republicano Greg Abbott, do Partido Republicano, que busca a reeleição.

Um estudo realizado pelo Dallas Morning News e pela University of Texas, já veio revelar que as intenções de voto, de momento, dão vantagem ao ator na corrida a próximo governador do estado, com 45% contra 33% de Abbot.

McConaughey parece mais motivado que nunca. No que ao início parecia apenas uma fonte de entretenimento, o canal de Youtube “We´re Texas”, que conta com mais de 638.000 subscritores e milhões de visualizações, deu contornos mais sérios à candidatura da estrela de Hollywood, tornando-a numa plataforma onde transmite as suas ideias e se dá a conhecer (ainda) melhor ao público em geral. Vestido com uma indumentária ‘à bom texano’, com botas de cowboy, pronúncia local e camisa de cowboy, McConaughey fala de política à economia e ainda cita algumas das suas referências musicais.

Caracteriza-se como um defensor de ideias progressistas e liberais. Pretende, acima de tudo, lidar com a polarização da política nos EUA, como explicou à imprensa no ano passado: “Creio que a extrema esquerda e a extrema direita estão constantemente a ilegitimar-se, até a um ponto em que não faz sentido, e isso não é justo para os debates globais”, disse, citado pela ABC.

Caitlyn Jenner apresenta-se a governadora da Califórnia

Caitlyn Jenner, o ícone transgénero de 71 anos, também apresentou, no passado dia 23, através de um comunicado em Los Angeles, a sua candidatura ao cargo de governadora do estado da Califórnia.

Sob o lema “Caitlyn for California”, a candidata assume como principal batalha o alcance da igualdade real de pessoas transgénero, como noticia o El Mundo. Criticou abertamente a gestão da pandemia do atual governador, o democrata Gavin Newsom, o qual acusa de se aproximar mais das corporações do que dos cidadãos. “Os Californianos merecem mais e queremos mais do seu governador”, referiu Caitlyn no comunicado.

O padrasto das Kardashian, pai da modelo Kylie Jenner e antiga campeã olímpica em 1976, quando ainda era um homem chamado Bruce, sonha agora com o cargo de governadora do estado onde vive há 50 anos.