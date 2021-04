Os centros de saúde não estão ainda a prestar atendimento médico à noite e ao sábado de manhã, tal como previa uma portaria publicada há um mês, que determinava os incentivos financeiros para prolongar o horário de funcionamento das unidades, noticia esta terça-feira o JN (versão em papel). O objetivo passava por recuperar as 7,8 milhões de consultas que, devido à pandemia, ficaram por dar em 2020.

Segundo apurou o jornal, as Administrações Regionais de Saúde (ARS) estão ainda a trabalhar para identificar que atividade é que deve ser recuperada. A ARS de Lisboa e Vale do Tejo confirmou ao JN já ter concluído “o regulamento que identifica a atividade passível de realizar e que define os critérios a aplicar nas unidades de saúde”, estando neste momento a definir as “carteiras adicionais de serviços a apresentar por cada Agrupamento de Centros de Saúde”. A ARS Norte garante que tem vindo a reunir com as direções das unidades de saúde e prevê que a medida entre em funcionamento “no mais breve espaço possível”.

No entanto, Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, disse ao JN que esta “medida isoladamente não é suficiente”, não sendo uma solução “mágica”: “Temos de ter a capacidade e a disponibilidade de profissionais e de horários para fazer a nossa vigilância. Isso passa por termos os recursos humanos necessários e por não estarmos sobrecarregados com outras tarefas”. Além disso, também sublinhou que este esforço de recuperação de consultas deve ser uma tarefa de “todo o Serviço Nacional de Saúde” e não apenas dos centros de saúde.

Já Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, salienta ao diário que “os médicos precisam de tempo para a sua família, para descansar e para a sua atividade”, sendo que o Ministério da Saúde devia “contratar mais profissionais”, ao invés de “estar a criar mais pressão em profissionais que estão exaustos”.

Recorde-se que a portaria do Ministério da Saúde, publicada a 10 de março, determina um incentivo financeiro excecional para recuperando consultas, possibilitando o alargamento do horário de funcionamento dos centros de saúde até às 22 horas e possibilita que as unidades estejam abertas entre as 10 e as 14 horas de sábado, sendo válida até ao final do ano.