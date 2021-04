As convocatórias das seleções nacionais que vão marcar presença no Euro 2020 terão 26 jogadores, mais três do que o habitual nas fases finais das grandes competições. A notícia é avançada pelo The Times, que garante que a decisão foi tomada pelo Comité de Seleções Nacionais da UEFA e deve tornar-se oficial nos próximos dias.

A ideia, de forma natural, é oferecer mais opções aos selecionadores depois de uma temporada mais comprimida e fisicamente exigente do que o normal. Além disso, a UEFA pretende também garantir que os treinadores têm margem de manobra se existirem surtos de Covid-19 ao longo da competição, ou seja, que algumas seleções fiquem privadas de alguns elementos de um momento para o outro. O The Times adianta ainda que a decisão ainda será sujeita a uma ratificação por parte do Comité Executivo do organismo que regula o futebol a nível europeu mas que não é provável que encontre algum tipo de oposição.

De recordar que, anteriormente, a UEFA já tinha anunciado que será possível realizar cinco substituições por jogo no Campeonato da Europa — como acontece, por exemplo, na Primeira Liga. O Euro 2020 arranca no dia 11 de junho e termina precisamente um mês depois, a 11 de julho, sendo que os selecionadores nacionais têm até 1 de junho para apresentar as respetivas convocatórias.