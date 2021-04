Os primeiros equipamentos médicos enviados pelo Reino Unido, incluindo 100 ventiladores, chegaram esta terça-feira à Índia, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano.

O porta-voz do Ministério Arindam Bagchi divulgou, na rede social Twitter, fotos do equipamento a ser descarregado de um voo da transportadora aérea alemã Lufthansa em Nova Deli, saudando-o como um exemplo de “cooperação internacional”.

International cooperation at work! Appreciate the shipment of vital medical supplies from ???????? including 100 ventilators & 95 oxygen concentrators that arrived early this morning. pic.twitter.com/MBZFwSn4cH

— Arindam Bagchi (@MEAIndia) April 27, 2021