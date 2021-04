A Groundforce prepara-se para anular esta semana o contrato que com a TAP que permitiu à empresa pagar os salários de fevereiro e março, que estavam em atraso, aos cerca de 2.400 trabalhadores.

De acordo com a TVI, que avança a notícia, o presidente do conselho de administração da Groundforce, Alfredo Casimiro, vai alegar a nulidade do acordo tendo por base pareceres de auditores e do Conselho Fiscal.

O acordo passava pela venda de equipamentos à TAP por cerca de sete milhões de euros, ficando a Groundforce com a possibilidade de os voltar a adquiri mais tarde.

Segundo a TVI, para o Executivo, a decisão de deixar a empresa entrar em insolvência controlada, está “praticamente fechada”.

Se tal acabar por acontecer, poderá ser criada uma empresa semelhante que absorva todos os trabalhadores e preste os mesmo serviços da Groundforce.