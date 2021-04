O recinto exterior do Altice Forum Braga é o palco escolhido para acolher os primeiros espetáculos culturais de teste em contexto de pandemia em Portugal, tal como anunciou na semana passada Graça Fonseca, ministra da Cultura. Os espetáculos, limitados a uma lotação de 400 pessoas, acontecerão esta quinta e sexta-feira, pelas 20h.

“Com recurso a testes rápidos antigénio, realizados pela Cruz Vermelha Portuguesa no recinto, o público será testado nos dias dos eventos, entre as 10h e as 19h, sendo a apresentação do resultado negativo obrigatória no acesso ao recinto dos espetáculos”, explica em comunicado o Altice Forum Braga.

Aprovados pelos ministérios da Cultura e da Saúde, em parceria com as entidades representativas do sector cultural e em articulação com a Direção- Geral da Saúde, “pretende-se com estes eventos obter dados que permitam definir novas orientações técnicas e as regras de realização de testes de diagnóstico de SarsCoV-2 para a realização de espetáculos e festivais”, acrescenta o mesmo comunicado

Na quinta-feira, dia 29 de abril, o humorista Fernando Rocha realizará um espetáculo de stand-up comedy, contando com a companhia do humorista Bracarense João Seabra e com Pedro Neves. O espetáculo terá lugares sentados e previamente marcados, com um distanciamento de dois a quatro metros. No dia seguinte, é a vez de Pedro Abrunhosa subir ao palco, naquele que será o primeiro concerto com público em pé desde o início da pandemia em Portugal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os dois espetáculos terão ainda fins solidários, com o custo dos bilhetes, num valor simbólico de dois euros que revertem na totalidade para a CERCI Braga, uma organização sem fins lucrativos que se dedica ao apoio a pessoas com deficiência. Os bilhetes estarão à venda em exclusivo na Ticketline ainda esta terça-feira, sendo o agendamento dos testes de despiste à Covid-19 feito a partir desta mesma plataforma.

Além da necessidade de apresentar teste com resultado negativo, que serão enviados por e-mail ou SMS, os espetadores deverão utilizar máscara. “É a segunda vez que na Península Ibérica se realizam estes espetáculos- piloto, depois do concerto da banda Love of Lesbian em Barcelona, que juntou cerca de cinco mil pessoas”, conclui o Altice Forum Braga.