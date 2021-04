O Instituto Nacional de Estatística (INE) suspendeu o contrato que tinha com a Cloudflare, a empresa responsável pela segurança do site utilizado para as respostas dos Censos 2021. Em comunicado, o INE justifica a decisão por ter sido “confrontado nos últimos dias com informação que questiona a segurança do site”, depois de uma publicação no Facebook, que o Observador desmentiu, na qual era alegado que a operação dos Censos é “inconstitucional” e serve para espiar os cidadãos. Além disso, refere que a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), a 26 de abril, “suscitou dúvidas relativamente ao enquadramento jurídico da subscrição de serviços de desempenho e segurança no âmbito da operação censitária com a empresa Cloudflare”, optando o INE “por suspender totalmente a subscrição destes serviços para que não subsistam quaisquer dúvidas no âmbito da segurança da informação”.

O INE mantém e afirma que a sua abordagem respeita os requisitos de segurança e constitui a melhor opção para o sucesso da operação em tempo útil, desempenho dos serviços e face às ameaças globais expectáveis. A plataforma de recolha dos Censos 2021 é segura, assim como as restantes opções tecnológicas do mesmo âmbito em toda atividade do INE”, diz o INE.

Segundo o INE, “o resultado desta ação não irá afetar a segurança do site do Censos 2021, continuando a ser assegurada a total proteção dos dados pessoais”. Porém, por já não contar com os serviços da Cloudflare, “poderá ocorrer uma diminuição da rapidez de acesso ao site de recolha dos Censos”. Mesmo assim, o instituto apela a que os cidadãos respondam aos Censos através deste modo — “a resposta pela internet” — por ser a forma “mais adequada, em particular face ao momento que estamos a viver de saúde pública”.

A 19 de abril, uma utilizadora do Facebook que se identificava como Júlia Machado, fez uma publicação na qual alegava que a operação Censos 2021 é uma “Golpada/Espionagem”. Na publicação falsa — o perfil que originou esta publicação citava autores que não podem ser identificados, e a própria conta parece ser falsa, podendo ter sido criada com o propósito de espalhar notícias falsas ou conteúdos com discurso inflamatório –, entre outras alegações, afirmava-se que a Cloudflare tem como propósito roubar os dados dos cidadãos. Ao Observador, tanto o INE como a Cloudflare desmentiram estas afirmações.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As opções tecnológicas de segurança da informação na recolha de dados no site dos Censos 2021 foram auditadas pelo Gabinete Nacional de Segurança (GMS)/Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS)”, diz o INE em comunicado.

Como explicou o INE, “não há alojamento de dados fora do INE, quer em geral, quer no caso dos Censos em particular”. Além disso, na semana passada, o instituo disse que “a Cloudflare presta ao INE apenas serviços de desempenho e segurança”, salientando que “não presta serviços de alojamento“. “Não há alojamento de dados fora do INE, quer em geral, quer no caso dos Censos em particular”, reiterou o INE.

Também em resposta ao Observador, a Cloudflare disse que “nem sabe onde é que o INE guarda os dados” e afirmou que apenas tem trabalhado para garantir que a plataforma não é atacada por piratas informáticos. “Somos uma empresa de cibersegurança”, explicou uma fonte oficial da empresa. A Cloudflare referiu ainda que tem todo o hardware necessário para as suas operações em Portugal, para poder fornecer este serviço, porque essa é a sua prática comum. “Temos de ter os nossos serviços perto dos nossos clientes”, adiantou a empresa.