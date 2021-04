Artigo em atualização

Pandemia a evoluir favoravelmente, vacinação a dar resultados e um tom de despedida nas intervenções dos mais altos responsáveis políticos. A reunião que juntou, como é habitual, políticos e especialistas esta terça-feira no Infarmed deixou claro que haverá condições para o Governo avançar no desconfinamento do país e para Marcelo Rebelo de Sousa concretizar o seu desejo: acabar com o estado de emergência. Apesar de, mesmo com um quadro global positivo, haver motivos para preocupação — nomeadamente a evolução das novas variantes em Portugal –, à porta fechada o Governo esforçou-se para garantir que mesmo esse fator está vigiado e controlado.

Na parte da reunião que não é pública, e que consiste numa sessão de perguntas e respostas entre políticos e especialistas, o CDS levantou a questão sobre um dos poucos dados que não foram apresentados como favoráveis: se a situação das fronteiras portuguesas se altera, dada a introdução de novas variantes no país — a britânica já representa 90% dos casos e a indiana, mais recente, pode estar a iniciar uma transmissão comunitária.

Mas a resposta, entre peritos e Governo, foi unânime: João Paulo Gomes, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, explicou, segundo o Observador apurou junto de fontes presentes na reunião, que a posição de Portugal sobre as fronteiras é prudente e que seria “prematuro” decidir pelo encerramento em relação a outros países europeus por causa das variantes de Manaus ou da Índia, uma vez que estas ainda têm pouca prevalência na Europa. E Marta Temido fez questão de intervir já no final da reunião para lembrar as medidas que já existem para limitar o perigo de entrada de novas variantes no país, incluindo a obrigatoriedade de os viajantes apresentarem teste negativo, ou teste e quarentena no caso de países com alta incidência, e o facto de as fronteiras fluviais e terrestres estarem fechadas.