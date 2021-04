(Em atualização)

O ministro das Finanças, João Leão, defende que atuar sobre as moratórias à margem da Autoridade Bancária Europeia (EBA) pode levar a que as famílias e as empresas fiquem “marcadas” e com dificuldade em aceder a novo financiamento. Numa audição parlamentar, João Leão defende que “tomar decisões fora do quadro da EBA seria muito perigoso para o país”.

“Podíamos estar a criar situações complicadas do sistema financeiro, nós não queremos voltar a enfrentá-las. (…) Atuar fora do quadro da EBA significava que as próprias empresas e famílias podiam ficar marcadas e com dificuldade de aceder a novo financiamento. E, do ponto de visa do sistema financeiro, dos bancos, corriam o risco, de ser classificado como marcado, afetar o crédito malparado, os seus rácios de capital e ter um sistema financeiro incapaz de financiar a economia no momento em que precisamos, de um forte relançamento da economia”.

A resposta foi dada a uma questão de Fernando Anastácio, do PS, mas o tema das moratórias já tinha sido antes levantado pelo PSD. Já Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, perguntou que medidas é que o Governo tomou para empresas e famílias quando as moratórias terminarem. “O que vai acontecer em setembro? O Governo pode garantir que ninguém ficará sem a sua morada de habitação porque a sua moratória chegou ao fim e que há medidas de reestruturação de créditos, e que as pessoas não vão ficar nas mãos dos bancos?”. João Leão diz que o Governo acompanha a preocupação, que será analisada nos próximos meses.

Portugal assegurou 60% das necessidades de financiamento

Portugal financiou 60% das suas necessidades de financiamento para este ano, segundo disse o ministro das Finanças, João Leão, no Parlamento. O ministro salientou que o país o fez com “taxas de juro historicamente baixas”. “É a primeira vez na nossa história que emitimos divida pública a 10 anos com juros negativos”, acrescentou.

“Este resultado mostra bem a importância de prosseguir um caminho de contas certas, que reforcem a credibilidade externa do país, e assegurem um crescimento robusto e sustentável da economia portuguesa”, adiantou.

João Leão tem também centrado a intervenção em salientar os apoios às empresas. Numa resposta ao PS, disse que, no primeiro trimestre do ano, têm sido dados apoios às empresas que são superiores em 150% “face à média mensal dos nove meses do ano passado, em que durou a pandemia”. No início da audição, Leão tinha mesmo dito: os “apoios às famílias, aos trabalhadores e às empresas vão continuar custe o que custar”.

O ministro voltou ainda a deixar de lado a possibilidade de um Orçamento Retificativo, justificando com a “margem” deixada pelo Orçamento do Estado para responder a uma “eventualidade”.

O ministro das Finanças está a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças para debater “a política geral do Ministério e outros assuntos de atualidade”, segundo a ordem de trabalhos. Outro tema em cima da mesa é o Programa de Estabilidade 2021-2025, que o Governo entregou no Parlamento a 15 de abril.​​