A Hyundai acaba de adicionar um novo elemento à sua família de modelos “N”, os desportivos da casa sul-coreana. Com a ambição de, até 2022, ter 18 modelos N ou N line na sua gama, o construtor aventura-se agora nos SUV virados para a performance, com o Kauai N, procurando contrariar a ideia de que este tipo de carroçaria (modelos mais pesados e volumosos) em nada favorece a agilidade e a emoção em pista. Daí que o “hot SUV” tenha sido desenvolvido no mítico Nürburgring.

Com uma estética agressiva, em que a traseira consegue ser uma declaração de intenções talvez mais impactante do que a secção dianteira, cortesia do aileron pronunciado e da generosa dupla saída de escape, o B-SUV asiático monta jantes de liga leve de 19 polegadas com pneus Pirelli P-Zero 235/40 e reforça o pendor desportivo nos acabamentos em preto brilhante dos retrovisores exteriores e das barras de tejadilho.

A grelha frontal, como habitualmente acontece nos Hyundai N, mantém o contraste entre o preto brilhante e a estreita linha vermelha que, da frente às laterais e à traseira, sinaliza que estamos perante um modelo disposto a impor-se pelo desempenho. Por fim, os novos pára-choques são responsáveis por um aumento ligeiro (10 mm) no comprimento deste Kauai face aos restantes. Em contrapartida, a capacidade da mala perde 13 litros (361l).

A animar este que será o mais potente dos Kauai encontra-se um quatro cilindros sobrealimentado com 2,0 litros de cilindrada, a transmitir 280 cv de potência e 392 Nm de binário às rodas da frente. E aqui a Hyundai afasta-se de adversários como o Audi SQ2 ou o VW T-Roc R, por o Kauai N ser o menos potente do conjunto e o único tracção dianteira, enquanto os rivais se apresentam com tracção integral e potências na casa dos 300 cv.

Do volante ao head-up display, passando pelos bancos ou o ecrã central de 10,25 polegadas, o interior do Kauai N persegue a afirmação do carácter desportivo 3 fotos

Para responder às ambições desportivas do pequeno SUV, a Hyundai procedeu a várias alterações técnicas e até estruturais, oferendo-lhe uma suspensão adaptativa com diferentes níveis de ajuste, uma direcção mais precisa e “directa” e um diferencial de deslizamento limitado, electronicamente controlado, que optimiza o binário passado às rodas motrizes para melhorar a capacidade de tracção. O controlo electrónico de estabilidade pode ser desligado, para aventuras sem ajudas, mas também tem um modo Sport, para alguma diversão com as rodas a derrapar antes de o sistema actuar.

Capaz de passar pela barreira dos 100 km/h em 5,5 segundos e de atingir 240 km/h de velocidade máxima, o Kauai N dispõe ainda de launch control e creep off, função que se destina a minimizar o arrasto da caixa ao aliviar o pé do travão. Transmissão há só uma, uma caixa automática de oito velocidades de dupla embraiagem, banhada a óleo, que oferece a funções N Power Shift, N Grin Shift e N Track Sense Shift. A primeira destina-se a minimizar a perda de torque nas passagens de caixa “para cima”, a segunda actua tipo overboost e a terceira agiliza as trocas de mudanças, quando em causa estiver fazer o melhor tempo… Tudo, segundo a Hyundai, para maximizar o prazer ao volante. Há cinco modos de condução e com eles varia a resposta do motor, o controlo electrónico de estabilidade, a assertividade da direcção e a sonoridade do escape.