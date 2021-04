Está confirmado: Julian Nagelsmann vai ser o próximo treinador do Bayern Munique. Em comunicado, o clube alemão anunciou que o treinador de 33 anos vai deixar o RB Leipzig e juntar-se ao Bayern a partir da próxima época, substituindo Hansi Flick, que deve assumir a seleção da Alemanha após o Euro 2020.

“O FC Bayern nomeou Julian Nagelsmann como o seu novo treinador. Com 33 anos, natural da Bavária, vai mudar-se para Munique desde o RB Leipzig a 1 de julho de 2021, na antecâmara da nova temporada, assinando um contrato de cinco anos com os campeões alemães, até 30 de junho de 2026. Isto acontece depois de o FC Bayern ter aceitado o pedido do atual treinador Hansi Flick de rescindir contrato a 30 de junho de 2021, dois anos antes da data original de término”, pode ler-se no comunicado divulgado durante a manhã desta terça-feira.

Julian Nagelsmann to join FC Bayern as head coach. Hansi Flick's contract will be terminated upon request. pic.twitter.com/tJBpXSiozu — ????????????FC Bayern English???????????? (@FCBayernEN) April 27, 2021

Por detalhar ficam ainda os valores envolvidos na transferência de Nagelsmann. Esta segunda-feira, a kicker garantia que o RB Leipzig exigia cerca de 25 milhões de euros pela saída do treinador, ainda que informações anteriores garantissem que o Bayern teria de pagar 30 milhões pelo técnico. De uma forma ou de outra, é praticamente certo que o alemão se vai tornar o treinador mais caro de sempre, ultrapassando os 15 milhões que o Chelsea pagou ao FC Porto por André Villas-Boas em 2011/12.

A confirmação da ida de Julian Nagelsmann para o Bayern na próxima temporada surge assim a três jornadas do final da Bundesliga, numa altura em que o RB Leipzig está no segundo lugar, a sete pontos da equipa de Munique, e disputa ainda a meia-final da Taça da Alemanha no próximo sábado, contra o Werder Bremen. Com esta notícia, torna-se também quase certo que Hansi Flick será mesmo o sucessor de Joachim Löw na seleção alemã, já que o atual selecionador vai deixar o cargo depois da participação no Campeonato da Europa.

Julian Nagelsmann tem 33 anos e está desde 2019 no RB Leipzig, clube onde tem dado nas vistas não só na Bundesliga como também na Liga dos Campeões, onde na época passada chegou às meias-finais, sendo eliminado pelo PSG. Antes, orientou o Hoffenheim entre 2016 e 2019, cargo que assumiu com apenas 28 anos, tornando-se o treinador mais novo da história da liga alemã. Apelidado de “mini Mourinho”, Nagelsmann era também um dos favoritos do Tottenham para suceder precisamente ao treinador português (em conjunto com Erik ten Hag, do Ajax) e chegou a estar no radar do Benfica no verão passado, quando Jorge Jesus era já a prioridade dos encarnados mas ainda não estava garantido.