A BP registou um lucro de 3.864 milhões de euros no primeiro trimestre, depois do prejuízo de 3.614 milhões de euros no período homólogo, anunciou esta terça-feira a petrolífera, que atribuiu o desempenho à recuperação dos preços do petróleo.

Em comunicado enviado à Bolsa de Londres, a BP revelou também que o lucro antes de impostos ascendeu a 5.416 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, contra um prejuízo de 3.745 milhões de euros no mês trimestre do ano anterior. As receitas totais, por sua vez, atingiram os 30.215 milhões de euros no período em análise, mais 18,2% que no mesmo período do ano anterior.

As compras da BP situaram-se até março deste ano em 12.963 milhões de euros, menos 22,4% do que no mesmo período do ano anterior, assinala a petrolífera, que justificou o seu melhor desempenho devido à recuperação dos preços do petróleo bruto. A dívida líquida da empresa no primeiro trimestre cifrou-se em 27.583 milhões de euros, inferior em 35,1% à dos primeiros três meses do ano passado.

A BP espera que a procura de petróleo recupere este ano devido ao forte crescimento observado nos Estados Unidos e na China, enquanto os planos de vacinação contra a Covid-19 avançam e as restrições devido à pandemia são gradualmente levantadas. Além disso, a BP espera uma recuperação na procura global de gás para níveis acima dos observados em 2019. No entanto, a duração das atuais condições de mercado irá ter um impacto no desempenho financeiro futuro da multinacional, sublinha.

A BP prevê lançar uma recompra de ações no montante de 414 milhões de euros no segundo trimestre deste ano, após reduzir a sua dívida.