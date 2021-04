Se 180 km/h é, para muitos condutores, uma velocidade elevada, é para outros altamente insatisfatória, sobretudo para os que pagam substancialmente mais para ter veículos mais potentes. A Volvo jogou nas probabilidades e, sabendo que iria desagradar a alguns clientes, tinha como certo que a sua decisão de impedir que os seus modelos superassem 180 km/h agradaria a potencialmente muitos mais. Passados uns meses, eis que a Renault adopta o mesmo limite de velocidade, estendendo-o igualmente à Dacia, a outra marca do Grupo Renault, com a Alpine a ficar de fora por razões óbvias.

A decisão de abandonar velocidades acima de 180 km/h é mais fácil para a Renault e para a Dacia do que para a Volvo, uma vez que o construtor romeno não tem muitos modelos que possam ambicionar ultrapassar esta fasquia, enquanto o construtor francês possui agora bastante menos veículos capazes de ultrapassar este valor, depois de ter anunciado passar para a Alpine os seus modelos RS, mais potentes e desportivos.

Mas a Renault e a Dacia vão mais longe do que a Volvo neste controlo da velocidade, reservado para os futuros modelos. Além de limitar a velocidade máxima, contam com a ajuda de um dispositivo denominado Safety Coach, que pretende limitar também a velocidade ao máximo permitido em cada local, respeitando a legislação do país e sinalização do local, podendo levar até em linha de conta o estado do tempo e do piso.

O anúncio foi realizado pelo CEO Luca de Meo ao Spiegel, justificando a opção pelo facto de 1/3 dos acidentes fatais ainda se ficarem a dever aos excessos de velocidade.

A União Europeia e os construtores já chegaram a acordo em relação à necessidade de incluir nos futuros automóveis dispositivos que limitem a velocidade à regulamentação local e ao estado do piso, mas ainda falta anunciar a data a partir da qual a legislação será implementada. Tudo indica que serão sobretudo os veículos eléctricos e híbridos plug-in a adoptar esta medida, os únicos que deverão ser fabricados depois de 2025-2030.