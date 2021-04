O futuro da cultura volta a estar em discussão, entre 20 e 22 de maio, no festival ‘online’ Oeiras Ignição Gerador, que conta com a participação de David Throsby, Gonçalo M. Tavares e Beatriz Gomes Dias, entre outros.

Nesta segunda edição do festival, vários autores nacionais e internacionais juntam-se para tentar responder à pergunta “Há uma nova oportunidade para a cultura agora?”, estando também confirmadas as presenças de John Romão e Welket Bungué, anunciou o Gerador, plataforma independente de jornalismo, cultura e educação.

O objetivo deste encontro virtual, com transmissão no ‘site’ do Gerador (www.gerador.eu) é precisamente “refletir sobre as novas oportunidades que existem para a cultura no pós-pandemia”, numa iniciativa que resulta de uma parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, cidade candidata à capital europeia da cultura em 2027.

As atividades do festival vão distribuir-se por três palcos virtuais: o Palco Ignição, palco principal que recebe conversas temáticas, entrevistas e ‘masterclasses’; o Palco Gerador, com concertos e performances; e o Palco Oeiras 27, dedicado ao município de Oeiras com uma programação que conta com artistas e entidades locais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No dia de abertura, que contará com a participação do presidente do município, Isaltino Morais, será possível assistir a debates sobre o momento que o setor cultural atravessa, com a presença de personalidades como o gestor cultural e ex-secretário de Estado da Cultura Jorge Barreto Xavier, o escritor, ilustrador e músico Afonso Cruz, o galerista Nuno Centeno, a historiadora de arte Emília Ferreira, a ativista e deputada do Bloco de Esquerda Beatriz Gomes Dias e o maestro Martim Sousa Tavares.

Ao longo dos três dias, vai ser possível assistir a entrevistas temáticas, como “A literatura depois da pandemia”, com o escritor Gonçalo M. Tavares; “Que novos caminhos para a arte?”, com o encenador e diretor artístico John Romão; ou “Os desafios da diversidade na cultura”, com o ator luso guineano Welket Bungué.

A programação destaca ainda a realização de ‘masterclasses’, entre as quais uma conduzida pelo investigador e economista australiano David Throsby, subordinada ao tema “A economia cultural”.

Ao final de cada dia, o Palco Gerador recebe concertos e performances, e o Palco Oeiras 27 dá espaço a conversas dedicadas à poesia, ao património, às indústrias criativas, ou à cultura popular, bem como a encontros com grupos culturais do município.

Os bilhetes para o festival Oeiras Ignição Gerador podem ser comprados no site do Gerador, estando disponível um passe para todos os dias a nove euros (preço geral) ou a três euros, um preço especial para Sócios Gerador e moradores do município de Oeiras.