Um lance entre Francisco Conceição e Abdu Conté na área começou a colocar os ânimos mais exaltados no banco portista, o golo anulado pelo VAR por dez centímetros a Toni Martínez deixou os nervos em franja, a falta sobre Luis Díaz de D’Alberto que o árbitro principal Hugo Miguel assinalou fora e não dentro da área no sexto minuto de descontos acabou por fazer explodir as emoções em Moreira de Cónegos, num empate entre Moreirense e FC Porto que continuou mesmo depois do apito final que quebrou a série de vitórias seguidas dos dragões.

Com o jogo terminado, Sérgio Conceição dirigiu-se ao árbitro Hugo Miguel, dirigiu-lhe algumas palavras, viu cartão vermelho e chegou mesmo a ser agarrado por um dos árbitros assistentes, num momento onde também se percebeu a visível irritação do responsável pela comunicação do futebol portista, Rui Cerqueira. Por essa expulsão, a quarta da temporada depois de Paços de Ferreira, Braga e Portimão e a 19.ª na carreira de treinador iniciada no Olhanense (sendo que nunca tinha visto tantos vermelhos numa só época como em 2020/21), o FC Porto não teve ninguém na zona de entrevistas rápidas entre jogadores e treinador adjunto, da mesma forma como não se fez representar na habitual conferência de imprensa depois do encontro desta noite.

“Hugo Miguel e, principalmente, António Nobre são os responsáveis por esta farsa travestida de futebol. Isto é uma vergonha e não o afirmar é ser cúmplice. Penálti sobre Francisco Conceição é claro. E o lance de Díaz é dentro da área. Assim se falseia a verdade impunemente”, escreveu na sua conta do Twitter Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos azuis e brancos, num texto acompanhado pelas imagens dos dois lances em que os responsáveis dos dragões se queixam de grandes penalidades por assinalar frente ao Moreirense.

De acordo com o antigo árbitro Pedro Henriques, ficaram não dois mas três penáltis por assinalar a favor do FC Porto, como explicou no Sem Falta da Rádio Observador. “No lance do Abdoulaye com o Pepe, há penálti claro não no jogo jogado mas na visão da imagem televisiva: o Pepe consegue antecipar-se e o Abdoulaye atinge-o na zona acima do tornozelo, perto do gémeo, e o Pepe colocou logo a mão na zona que tinha sido atingida, sendo que tem de ser o VAR a intervir (…) No primeiro de Francisco Conceição, ele cai mas não há infração; a seguir, no minuto seguinte, é abalroado pelo Abdu Conté, com o joelho varre o jogador (…) Podemos aceitar que há dois toques, no pé direito e no pé esquerdo, mas a primeira infração que tem de ser assinalada é a do pé esquerdo, que ao contrário do direito está dentro da área”, comentou Pedro Henriques, dando também razão a Hugo Miguel na grande penalidade sobre Toni Martínez assinalada e que permitiu o empate de Taremi.

Com este empate, que confirmou as dificuldades dos azuis e brancos em Moreira de Cónegos (apenas um triunfo nos últimos seis encontros), o FC Porto perdeu pela primeira vez pontos numa jornada para o Sporting desde a 19.ª ronda – excluindo, claro, o clássico entre ambos no Dragão – e não conseguiu pela segunda vez esta época somar a oitava vitória consecutiva no segundo encontro em todo o Campeonato com mais remates (19). Desta forma, os portistas ficaram pelos 67 pontos à 29.ª jornada, registo mais baixo desde a época de 2013/14.