Um vereador da Câmara Municipal da Maia demitiu-se após insultos a dois deputados municipais durante a Sessão Solene do 25 de abril, que decorreu à distância através de videochamada. Jaime Pinho, eleito pelo partido Juntos pelo Povo (JPP) desconhecia que tinha o microfone ligado.

“O filho da puta” e “cabra do caralho”. Foram estes os termos usados pelo vereador sem pelouro que o levaram a apresentar a demissão. O próprio renunciou igualmente à militância no JPP, um partido com raízes num movimento de cidadãos do município de Santa Cruz, Ilha da Madeira, decisão comunicada pelo secretário-geral do partido na segunda-feira.

A notícia do momento insólito foi avançada pelo jornal Notícias Maia no domingo, o qual publicou mesmo o vídeo na rede Youtube, onde se pode ouvir o que Jaime Pinho disse enquanto tinha a câmara desligada.

O jornal regional transcreveu as palavras do vereador, dado não serem perceptíveis as palavras do ex-vereador em determinados momentos.

“Tá a comer e tá-se a rir o filho da puta”, troçou Jaime Pinho, referindo-se a David Tavares quando este deputado ligou a sua câmara. Tavares respondeu: “Ei, atenção à linguagem pá”.

“O Rui a rir-se do Vidinho [David Tavares], que o Vidinho esqueceu-se que tinha o som gravado”, comentou ainda o vereador.

Carla Dias recebeu outro tipo de insultos. Ao ouvir um “bom dia” da deputada do Partido Socialista, o político reagiu com “ó cabra do caralho”, seguindo-se uma conversa entre ele e uma pessoa que o acompanhava: “Há quatro anos parecia assim…”, disse a pessoa, “É verdade”, respondeu Jaime Pinho. “Passou para o lado de lá, foi?” “Ela foi sempre do lado de lá.”