Sérgio Conceição foi esta quarta-feira suspenso por 21 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da expulsão em Moreira de Cónegos no final do jogo com o Moreirense.

Desta forma, o treinador principal dos azuis e brancos irá falhar no mínimo as próximas quatro jornadas, onde estão incluídos os encontros com Famalicão (casa), Benfica (fora), Farense (casa) e Rio Ave (fora), podendo, no limite, estar também ausente na derradeira ronda do Campeonato frente ao Belenenses SAD (casa), mediante a hora e data dessa partida que só será deliberada no final da 33.ª jornada e mediante os objetivos em disputa.

De recordar que esta foi a quarta expulsão do técnico na presente temporada: após o vermelho no final do jogo em Paços de Ferreira, Sérgio Conceição foi suspenso por 15 dias; após a expulsão em Braga, teve apenas de pagar uma multa de 1.020 euros; na sequência da partida em Portimão foi aberto um processo disciplinar que ainda não teve qualquer conclusão; e agora, depois do vermelho em Moreira de Cónegos, foi suspenso por 21 dias. No total, o técnico foi sancionado com 36 dias e vai perder seis encontros, numa situação igual a Rúben Amorim.

Ainda entre elementos do FC Porto e no rescaldo do encontro com o Moreirense, Rui Cerqueira, diretor de comunicação do futebol dos azuis e brancos, foi suspenso por 30 dias. “Entrou no relvado e disse ‘Foram dois penáltis, és uma vergonha'”. Em paralelo, foram instaurados processos disciplinares aos jogadores Uribe e Corona, ao técnico adjunto Vítor Bruno e ao treinador de guarda-redes Diamantino Figueiredo.

