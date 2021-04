As ameaças à liberdade de informação aumentaram 40% em 2020, nos 47 países do Conselho da Europa, com 201 casos graves, de acordo com um relatório divulgado esta quarta-feira pela Plataforma para a Proteção do Jornalismo e Segurança dos Jornalistas.

O mais recente relatório anual da organização destaca como ameaças específicas à liberdade dos ‘media’ as restrições extraordinárias impostas às atividades dos jornalistas por leis e regulamentos que deram resposta à pandemia de covid-19.

O documento mostra um aumento de 40% de casos de ameaças à liberdade de informação, em 2020, comparando com o ano anterior, realçando um número recorde de ataques físicos a jornalistas (52 casos) e de assédio ou intimidação (70 casos).

Os alertas de casos mais frequentes, recebidos pela Plataforma para a Proteção do Jornalismo e Segurança dos Jornalistas, são os de ataques à integridade física (24%), assédio e intimidação (24%) e detenção de jornalistas (16%).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O documento analisa as ameaças sérias à liberdade de imprensa, incluindo as de impunidade de crimes contra jornalistas, relatando 24 casos de impunidade pelo assassínio de jornalistas que ainda não tiveram consequências, bem como numerosos constrangimentos criados pelo Estado a meios de comunicação social independentes, assédio judicial, pressão política e vigilância de jornalistas.

Num comunicado divulgado antes do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que se celebra no dia 03 de maio, a secretária-geral do Conselho da Europa, Marija Buric, pediu aos governos europeus para mostrarem vontade política para proteger os jornalistas e o jornalismo independente.

“A liberdade dos ‘media’ é um pilar essencial das nossas democracias, que muitas vezes é tomada por garantida. O respeito pela liberdade dos ‘media’ está em declínio em muitos países. Nos últimos anos, assistimos a um aumento do número de casos de violência e intimidação contra jornalistas”, denunciou Buric.

“Durante a pandemia de covid-19, houve um forte aumento nas denúncias de violência contra jornalistas, bem como de censura e represálias por questionar as políticas governamentais. Ao mesmo tempo, os ‘media’ de qualidade enfrentam sérios desafios económicos e muitos jornalistas perderam os seus empregos devido à pandemia”, acrescentou a secretária-geral do Conselho Europeu, no comunicado.

Perante esta situação, Buric disse que o Conselho da Europa “está pronto para apoiar os estados membros na criação e promoção de um ambiente em que os ‘media’ plurais e independentes possam desempenhar o seu papel e contribuir para tornar as nossas democracias mais robustas”.