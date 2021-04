A startup portuguesa Barkyn, que faz entrega de comida personalizada para animais de estimação e presta um serviço de assistência veterinária de 24h em Portugal, Espanha e Itália, angariou mais três milhões de euros de investimento. Este montante faz parte de uma ronda série A — o nome dado aos primeiros investimentos feitos por fundos em startups consolidadas — na qual já tinham sido levantados cinco milhões de euros.

Este aumento de 40% do investimento feito pelos portugueses da Indico Capital Partners e pela sociedade de capital de risco espanhola All Iron Ventures, contou também com a Five Seasons Ventures, o principal investidor europeu em “FoodTech” (negócios digitais no setor da alimentação), diz a empresa em comunicado. De acordo com a Barkyn, este investimento adicional acontece porque 2020 foi um ano “impressionante, conseguindo [a startup] escalar rapidamente para ir ao encontro das crescentes necessidades e exigências dos donos”.

[André Jordão, cofundador e presidente executivo da Barkyn, falou em 2018 com o Observador na rubrica “O meu fracasso antes do meu sucesso”. Em conversa, o empreendedor lembra como foi um dos fundadores da Foodzai, que encerrou em 2013. Foi uma “aprendizagem a ferro quente”, disse]

Este montante vai servir para a empresa “acelerar o desenvolvimento de novos produtos, melhorar alimentação e serviço veterinário com tecnologia de ponta”, como os pacotes de subscrição de entrega de comida e o serviço televeterinário. Além disso, a empresa diz que quer “recrutar o melhor talento nacional e internacional nas áreas de marketing e tecnologia”.

Em 2020 escalámos rápido e, agora, com o investimento e conhecimento da Five Seasons, conseguiremos acelerar a nossa visão de nos tornarmos um serviço holístico para animais de estimação, líder no mercado”, diz André Jordão, presidente executivo e cofundador da Barkyn.

André Jordão refere ainda que a empresa aposta em “produtos próprios e inovação contínua para oferecermos uma experiência personalizada”. Só em 2020, a empresa registou ” um crescimento de 40% por trimestre dos seus planos de subscrição”. Niccolo Manzoni, o sócio-fundador da Five Seasons Ventures, refere que a “Barkyn é uma empresa única no sul da Europa, região com alta percentagem de animais de estimação”.

Aliar a alimentação personalizada com um serviço de tele-veterinário e, no caso de Portugal, ao seguro, confere aos clientes um único destino para o bem-estar do seu animal”, diz Manzoni, responsável pelo investimento.

Atualmente, a Barkyn conta com 50 funcionários de “seis nacionalidades diferentes”. Ao todo, a marca tem “mais de 50 produtos próprios, desde fórmulas de ração, snacks e suplementos alimentares”. A empresa foi fundada em 2017 por André Jordão e Ricardo Macedo. Nos últimos anos, a Barkyn fez parte de dois programas de aceleração de startups da Google, um em 2018, e outro em 2019, e foi destacada por revistas internacionais como a Wired e TechCrunch.

Em 2020, André Jordão foi o vencedor da segunda edição do prémio João Vasconcelos, um prémio anual criado pela Startup Lisboa. Em 2020, o empreendedor, que também escalou outra startup na Alemanha, a Wunder, foi reconhecido pelo “Global CEO Excellence Awards” como o presidente executivo mais inovador do mercado dedicado ao Pet Care.