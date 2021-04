Boletim DGS. Incidência desce, R(t) sobe ligeiramente para 1 a nível nacional e mantém-se no continente

Até ao momento, morreram em Portugal por Covid-19 16.973 pessoas — 8.914 homens e 8.059 mulheres. Embora tenham sido registados mais óbitos no sexo masculino, houve mais mulheres infetadas desde que a pandemia chegou a Portugal (456.187) do que homens (379.066).

Todas as mortes foram registadas no Norte

As três mortes registadas no boletim divulgado esta quarta-feira deram-se todas na região Norte do país, que também foi a que teve mais novos casos (foram 261, o que representa 45,6% do total). Desde o início da pandemia, a região Norte já teve 335.648 infetados (o valor mais elevado na comparação por regiões) e 5.340 óbitos (neste indicador, já é a segunda, ultrapassada por Lisboa e Vale do Tejo, com 7.193 mortes no total).