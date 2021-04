Ainda está em fase de testes, mas o CEO da Pfizer já atirou para cima da mesa um horizonte temporal para a comercialização, nos EUA, do medicamento antiviral, tomado por via oral, que a farmacêutica está a desenvolver contra a Covid-19: o final deste ano.

Em março, a Pfizer anunciou que estava a iniciar nos EUA a primeira fase de testes do medicamento antiviral — que poderá vir a ser tomado em casa após os primeiros sintomas. Além disso, adiantava que o comprimido tem demonstrado uma resposta forte nos estudos laboratoriais contra o SARS-CoV-2.

O medicamento tenta impedir que o vírus se multiplique nas células de alguém que esteja infetado, ao inibir uma enzima da qual o vírus precisa para se replicar.

Em entrevista à CNBC, na terça-feira, Albert Bourla adiantou que se os ensaios clínicos correrem como esperado, e o regulador norte-americano (a Food and Drug Administration — FDA) aprovar o fármaco, a distribuição pode começar nos EUA até final do ano. No excerto disponibilizado pelo canal televisivo, não há referência à comercialização na Europa.

A Pfizer, responsável pela primeira vacina autorizada contra a Covid-19 nos EUA, está também a desenvolver outro antiviral, mas neste caso administrado por via intravenosa. “Juntos, os dois antivirais têm o potencial de criar um paradigma de tratamento que complementa a vacinação”, disse Mikael Dolsten, um dos principais responsáveis médicos da Pfizer, em março.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além disso, a farmacêutica está a testar a sua vacina em crianças dos seis meses aos 11 anos. No início deste mês, a Pfizer também pediu à FDA que autorizasse o imunizante a adolescentes entre os 12 e os 15 anos. À CNBC, Bourla mostrou-se “muito otimista” de que o regulador vai aprovar o pedido.