Espanha vai reabrir o turismo a estrangeiros, com base no sistema do certificado verde digital, logo a partir de junho, anunciou o secretário de Estado do Turismo, Fernando Valdés.

O governante espanhol afirma que o sistema idealizado pela Comissão Europeia, que prevê um certificado que valide a vacinação contra a Covid-19, a realização de testes de rastreio e a infeção recente com o SARS-CoV-2, será “fundamental para oferecer segurança aos viajantes”. Declarações foram feitas à margem do World Travel & Tourism Council, que decorre no México, e onde Valdés está em representação do governo espanhol.

Espanha vai participar numa fase piloto da certificação digital já em maio e “estará pronta para receber visitantes em junho”. Segundo Fernando Valdés, a implementação do novo sistema vai representar “um antes e um depois”, com melhorias significativas no controlo, face ao que aconteceu no verão do ano passado. Apesar disso, sublinha que o certificado “não é uma varinha mágica”, sendo necessário manter outro tipo de medidas de combate à pandemia.

Citado pela agência de notícias espanhola Europa Press, o secretário de Estado do Turismo destaca ainda o “papel ativo” do país no reforço da importância do certificado verde digital no diálogo com outros países da União Europeia, sobretudo os que dependem menos do turismo

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Fernando Valdés vê ainda o anúncio feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobre a possibilidade de permitir a entrada de turistas norte-americanos totalmente vacinados, com bons olhos, assegurando que é uma “excelente notícia” para o turismo europeu.

Em Espanha, onde o turismo representa cerca de 12% do PIB nacional, o novo coronavírus já infetou 3.496.134 pessoas e causou mais de 77 mil mortes. Os esforços para vacinar a totalidade da população continuam no país, sendo que o governo espanhol pretende que, até ao final do verão, 70% da população já esteja imunizada.