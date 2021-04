“Considero-me uma ativista pela saúde mental e pelo amor próprio”. As palavras de Jameela Jamil, atriz e radialista britânica, surgem em tom de apresentação, no arranque uma conversa virtual com diferentes meios de comunicação social, onde o Observador foi o único órgão português convocado a participar. Em cima da mesa está um dos conceitos já referidos — o amor próprio em plena pandemia, mas também na era das redes sociais e do consumo selvagem.

A The Body Shop juntou os intervenientes, Jameela deu largas ao discurso no qual tem sido tão vocal e que tantos seguidores lhe tem rendido. “Acredito que é possível explicar às pessoas, de uma forma construtiva e realista, o que realmente podem gostar delas próprias em vez de tentarem constantemente responder às expectativas do patriarcado. Devo dizer que passei muito tempo a desconstruir os sistemas que nos distraem do que há de realmente importante em nós”, admite.

Na base da conversa está um estudo realizado pela marca, em parceria com a multinacional Ipsos, que chamou ao balanço final “Índice de Amor Próprio”. No total, mais de 22 mil mulheres foram inquiridas, em 21 países (excluindo Portugal), entre novembro e dezembro do ano passado. No topo da tabela estão a Dinamarca, a Austrália e os Estados Unidos. Coreia do Sul, França e Arábia Saudita mostraram os resultados menos positivos quanto à relação das inquiridas com o próprio corpo e à sua autoestima, no geral.

Aos 35 anos, a experiência pessoal de Jameela parece preceder qualquer discurso de incentivo. “Tive um esgotamento nervoso quando tinha 26 anos e nunca pensei que pudesse chegar tão baixo. Percebi que não sobreviveria se não fizesse alguma coisa”, explica. O problema do foro mental levou-a a recorrer à terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), um processo de dessensibilização e reprocessamento através do movimento ocular.

“É por isso que tenho passado tanto tempo da minha vida pública a tentar ajudar os outros de forma preventiva, porque nem toda a gente tem acesso a terapia. Consigo antecipar os males e as mentiras que nos contam todos os dias. E é precisamente por saber o quão negra a vida pode ficar que não permito que as pessoas à minha volta a desperdicem, como eu um dia fiz”, admite.

Fala numa “estratégia de distração deliberada” pela qual se rege a generalidade do mercado. “Isso acaba por policiar-nos, seja por causa do nosso aspeto, de como comemos, do exercício que fazemos, do aspeto da nossa pele, de como cumprimos ou não os padrões de Photoshop que vemos nas revistas”, afirma. “É uma estratégia do capitalismo: se nos sentirmos infelizes com o que temos e eles forem elevando a fasquia do que deve ser o nosso lifestyle, vamos continuar a comprar para resolver o que precisa de solução, mesmo que não precise”.

A conversa chega às redes sociais e ao potencial prejudicial de mensagens e ideias propagadas através delas. “Entender este sistema é bastante útil, mas também o é perceber quem estamos a seguir online e fazer uma curadoria desse espaço. Eu mudei as minhas redes sociais e tornei-as num espaço só com coisas boas, interessantes e construtivas. Bani tudo o que me fazia sentir mal comigo própria e isso melhorou exponencialmente o meu dia-a-dia”, refere ainda.

Sobre as conclusões do estudo feito no final de 2020, destaque para os efeitos da pandemia de Covid-19 no amor próprio dos inquiridos — a maioria refere que o impacto foi positivo. “Acho que houve um impacto positivo [da pandemia] na forma como olhamos para nós. Finalmente, voltámos a ser apresentados à cara que, de facto, temos. Já não é só durante aqueles cinco minutos de manhã em que vemos o nosso aspeto real. Percebemos que não precisamos de ter sempre as raízes retocadas, o cabelo arranjado, as unhas feitas. O mundo não parou de girar e eu não me transformei numa abóbora”, admite.

Quanto às redes sociais, os que fazem uma utilização intensiva destas ferramentas apresentam níveis mais baixos de autoestima, mas tendem a encontrar muito mais facilmente o apoio emocional de que precisam do que quem não as utiliza. “Como ativista diria que conseguimos chamar muita atenção para estas questões, de uma forma que seria impossível sem redes sociais. Temos a capacidade de estar informados e de comparar as nossas histórias. Apenas precisamos de mais responsabilidade por parte das figuras públicas e mais orientações de quem dirige essas plataformas”.

“Acima de tudo, temos de educar os mais jovens”, continua. “Para que possam desconstruir o que veem e defender-se. Temos esta ideia pouco fundada de que a inocência vem da ignorância. Não é verdade. Acho que conseguimos manter as crianças inocentes mesmo se lhes explicarmos exatamente o que estão a ver. Porque quando entendemos uma coisa, ela perde o poder que tem sobre nós. Acho que as redes sociais não são boas nem más, apenas temos de ser educados para lidar com elas e mais cuidadosos com quem seguimos ou com quem deixamos que as crianças sigam”.

Na pesquisa feita pela The Body Shop e pela Ipsos, são três as causas que ressaltam na origem dos problemas de autoestima femininos: 32% das inquiridas apontou a condição financeira, 25% evocou a dificuldade em atingir objetivos de vida e 23% fez referência à aparência física. Mulheres solteiras e pertencentes a minorias tendem a apresentar níveis mais baixos de autoestima, de acordo com o estudo. A falta de amor próprio atinge sobretudo as mais jovens — cerca de metade das mulheres da geração z (nascidas entre o final dos anos 1990 e o início dos anos 2010) inquiridas enquadra-se no nível mais baixo de autoestima compreendido pelo estudo.

“Tenho muito cuidado com uma coisa chamada otimismo tóxico. É quase como se tivéssemos transformado a autoestima num meme. No fundo, sou eu a forçar-me a gostar de uma coisa que a sociedade está sempre a dizer que odeia. Tenho praticado alguma neutralidade. Deixei de ter determinadas expectativas de como vai ser o meu aspeto, de como me vou sentir”, refere. “Todos os dias são diferentes, o meu humor é flutuante, a minha experiência é flutuante e está tudo bem. É humano e é a nossa experiência. Se estou a ter um dia péssimo posso permitir-me ter um dia péssimo. Se naquele dia me sinto menos confiante, vou evitar olhar para o espelho”, remata.

A The Body Shop lançou a primeira campanha em torno do tema amor próprio em 1997. Ruby, uma boneca com curvas generosas, compunha o cartaz, juntamente com o slogan: “Existem três mil milhões de mulheres que não se parecem com supermodelos, apenas oito são parecidas”. Em 2021, a marca, agora nas mãos do grupo brasileiro Natura & Co, retomou o tema com uma campanha global que também chega a Portugal. Sem produtos associados, Jameela Jamil e Sara Kuburic, mais conhecida por Millennial Therapist, são as embaixadoras. Por cá, o movimento conta com Joana Barrios, Sandra Baldé e Kiko is Hot para passar a mensagem.

Na reta final da entrevista, Jamil aponta o dedo às marcas de cosmética. “Nos últimos oito anos, deixei de fazer campanhas de beleza. Quando me abordam, nunca concordam em não retocar a minha imagem em Photoshop”, afirma. “Parem de retocar as fotografias. Como é que ainda é legal? É propaganda enganosa, literalmente”.

“Outras das coisas a fazer é ensinar os maquilhadores a celebrar o rosto, em vez de estarem a desenhar uma cara nova. Nem acredito nos vídeos que vejo no Instagram — ter de usar cinco camadas para se ficar apresentável é uma mensagem terrível para as raparigas mais novas. Percebo que queiram vender, mas é inaceitável dizer a uma geração inteira que não pode sair de casa sem ter um bolo na cara”, continua.

“Já fui essa pessoa. Eu pedia desculpa a quem me visse sem maquilhagem, até aos meus pais. Quão triste é isto? É devastador e tem de acabar. Essas empresas fazem parte de uma cadeia de destruição da autoestima dos mais jovens. Por outro lado, adorava que ultrapassássemos esta fixação com os produtos anti-idade e acho que esta pandemia nos recordou de que a vida é um privilégio e um luxo e que não a devemos dar como garantida”.