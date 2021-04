Moises Mosquera, jovem defesa do colombiano do Marítimo, sofreu algumas complicações esta quarta-feira durante uma intervenção cirúrgica que estava a fazer ao ombro, foi conduzido aos Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, mas já passou para a Ortopedia Nascente, segundo o DN Madeira.

