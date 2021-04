Mais de duas mil pessoas assinaram já uma petição pública que pede a criação de um Hospital Veterinário público, para que seja possível prestar cuidados de saúde essenciais e evitar mais abandonos e maus-tratos.

Em declarações à agência Lusa, a autora da petição, Maria Cruz, destacou a necessidade de criação de um Hospital Veterinário público, salientando as dificuldades que as pessoas têm em pagar muitos cuidados de saúde dos animais, que se agravaram com a pandemia de Covid-19.

Há uma lei que define os direitos dos animais e por lá também passam os cuidados de saúde. Os animais fazem parte das famílias. Não basta acolher os animais, existe o dever de prestar os cuidados necessários para garantir não só a sua saúde, mas também a saúde das pessoas que vivem na mesma casa”, disse.

Maria Cruz lembrou que o Hospital de Medicina Veterinária, o único hospital público, onde se podia prestar auxílio aos animais, “converteu-se num verdadeiro Hospital Particular”.

“Neste momento, não existe um Hospital Público Veterinário, tal privação põe em causa a saúde dos animais, correndo o risco de haver mais animais maltratados, por não haver condições que permitam sustentar as despesas de saúde e assistência necessária”, disse.

De acordo com a autora da petição, os animais significam um encargo e nem todos os donos de animais conseguem suportar os custos, pelo que é urgente criar o hospital público. “Pode nem ser um hospital de raiz, mas que funcionasse com protocolos, que tornasse mais acessível o recurso aos cuidados de saúde”, disse.

A petição, que está disponível em https://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT108196, contava pelas 12h40 com 2.032 assinaturas.