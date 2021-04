Numa altura em que a popularidade dos Sussex permanece em baixo no Reino Unido, de acordo com uma sondagem recente, Harry e Meghan anunciam que vão juntar-se a estrelas do universo da música, e não só, num concerto que tem como derradeiro objetivo aumentar a consciencialização em torno da vacinação contra a Covid-19. O evento, chamado “Vax Live: The Concert to Reunite the World” (“o concerto para reunir o mundo”, em português) vai ser apresentado pela atriz e cantora Selena Gomez.

Os duques de Sussex juntam-se, assim, a nomes sonantes como Joe e Jill Biden, presidente e primeira-dama dos EUA, Kamala Harris, vice-presidente, Ben Affleck, Jennifer Lopez, H.E.R ou Chrissy Teigen. É certo que Harry e Meghan não vão atuar em palco, como muitos outros, mas o duo terá a responsabilidade de transmitir uma importante mensagem sobre o acesso global e equitativo às vacinas contra a Covid-19. O casal tem ainda liderado um esforço coordenado para arrecadar fundos no setor privado para o programa COVAX, criado para assegurar a distribuição equitativa de vacinas.

Num comunicado de imprensa entretanto divulgado, os Sussex comentam como no ano passado o mundo passou por “dor, perda e luta. “Agora precisamos de recuperar e de nos curar — juntos. Não podemos deixar ninguém para trás”, dizem ainda. O evento “Vax Live” vai ser transmitido no próximo dia 8 de maio nos canais norte-americanos ABC, ABC News Live e CBS, mas também vai estar disponível no Youtube — será uma nova oportunidade para ver a duquesa de Sussex grávida, com o segundo filho do casal a ser esperado no verão.

Today The Queen held Audiences with incoming Ambassadors via video link from Windsor Castle to Buckingham Palace.

????????Her Excellency Mrs Ivita Burmistre, Ambassador from the Republic of Latvia.

????????Her Excellency Mrs Sara Affoue Amani, Ambassador from the Republic of Côte d'Ivoire. pic.twitter.com/LIjQWwacLp — The Royal Family (@RoyalFamily) April 27, 2021

Mas Harry e Meghan não são os únicos membros da família real a regressar ao ativo, com a rainha a fazer a primeira aparição pública após o funeral do marido. Na terça-feira, a monarca foi fotografada a participar em duas reuniões virtuais com as embaixadoras da Letónia e da Costa do Marfim. Enquanto as embaixadoras estavam no Palácio de Buckingham, a rainha estava em Windsor, onde tem permanecido nesta fase de pandemia.

Nas imagens entretanto disponibilizadas, a monarca surge sorridente e a usar um vestido floral em tons de azul -— o período de luto de duas semanas da casa real terminou na última sexta-feira. As duas reuniões marcam o regresso da rainha aos compromissos oficiais após o funeral do príncipe Filipe, que morreu a 9 de abril aos 99 anos.